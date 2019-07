»Jeg synes, foie gras er en vidunderlig spise, og jeg kan ikke blive forarget over, at man laver foie gras. Jeg har selvfølgelig fuld respekt for, at andre kan mene noget andet.«

»Men den dér debat om, at det helt burde forbydes, som der har været snak om med Torvehallerne, forstår jeg slet ikke. Jeg synes, det er åndssvagt.«

82-årige Jørgen Leth har sammen med sin søn, filminstruktør Asger Leth, netop afsluttet deres fælles Instagram-transmitterede odyssé gennem Frankrig under årets Tour de France.

'Citroën redder Touren', som sponsoren havde navngivet den daglige føljeton på nettet, sluttede med, at Jørgen og Asger foran mobilkameraet fik sig en passiar og en god frokost på det ikoniske brasserie Les Deux Magots ikke langt fra, hvor cykelrytterne trådte pedalerne i bund under løbets sidste etape.

I hele den første sekvens i det samlet godt en halv time lange indslag ses Jørgen Leth bid for bid stille og roligt fortære et stykke foie gras fra sin tallerken.

Skal det opfattes som en slags drilleri eller provokation i forhold til den aktuelle debat om foie gras i Danmark?

»Lad mig sige det sådan, at jeg da er helt klar over, hvad jeg gør, når jeg gør sådan noget. Jeg ved også godt, at jeg skal passe på med ikke at provokere for meget. Men jeg vil gerne stå ved, at jeg synes, den dér debat er åndssvag. Jeg kan altså ikke forarges over, at man laver foie gras. Overhovedet ikke,« siger Jørgen Leth.

Dermed er han på linje med blandt andre Restaurant Salons køkkenchef, Claus Christensen, som i Berlingske har kaldt det 'hyklerisk og dobbeltmoralsk' at gå målrettet efter at få forbudt netop foie gras, når det er et faktum, at langt de fleste grise, høns og køer alle står fastspændt eller bliver holdt på meget lille plads i den danske landbrugsproduktion.

Og i modsætning til disse dyr er det kun i de sidste 14 dage af livet, at ænder og gæs bliver tvangsfodret, når de bruges til foie gras.

»Jeg glæder mig da hver gang, det går fremad med dyrevelfærden. Men det er jo ikke det samme, som at man skal indrette alle sine vaner efter det,« mener 82-årige Jørgen Leth. Foto: Søren Bidstrup

Jørgen Leth peger ligesom Claus Christensen på det dobbeltmoralske i, at de, som kæmper meget markant mod foie gras, samtidig ikke har særlig fokus på andre dyrs velfærd.

Jørgen Leth uddyber:

»Der er jo ikke kun modstandere af det her, men også nogle, som har debatteret den anden vej. Og jeg mener, de har fat i den lange ende, når de sætter det op mod den måde, der bliver holdt for eksempel svin i Danmark.«

»Jeg glæder mig da hver gang, det går fremad med dyrevelfærden. Men det er jo ikke det samme som, at man skal indrette alle sine vaner efter det,« siger han.

Jørgen Leth har i øvrigt været ganske godt tilfreds med sin og sønnen Asgers alternative måde at lave reportage fra og om verdens største cykelløb.

»Jeg synes, det er gået godt. Jeg har taget imod opfordringen om at gøre det her, og jeg er meget tilfreds med resultatet. Det har været en spændende opgave,« siger han.

Og lover seerne, som der undervejs blev færre af, at han og Asger Leth er indstillet på at gøre noget tilsvarende næste år.

»Vi har lavet et godt stykke arbejde, og det vil vi gerne fortsætte med. Mit indtryk er, at det synes seerne også, vi skal. Vi er selv blevet meget inspirerede, og det tror jeg også, at de, som har fulgt os, har et klart indtryk af. Jeg elsker Tour de France, og jeg vil gerne huskes for det lystfulde og det inspirerende. Og det legefulde. Det er meget vigtigt. Det vil jeg gerne bringe videre.«