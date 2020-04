Et kæmpe, kæmpe tab.

Jørgen Leth var både rystet, chokeret og bevæget, da hans datter Karoline torsdag eftermiddag fortalte, at Yahya Hassan onsdag var fundet død i sin lejlighed.

»Hun vidste, at jeg ville blive meget ked af det. Jeg var meget chokeret. Jeg synes, det er forfærdeligt,« fortæller forfatter og journalist Jørgen Leth.

»Det er et stort, stort tab for dansk litteratur. Han kom jo med et frisk pust. Med en fornyelse. Med sin egen meget stærke personlighed. Han skrev som ingen andre, og han skrev forrygende stærkt. Det bevægede alle hjerter at høre ham, se ham og læse hans digte. Jeg er en stor fan af ham, det må jeg sige.«

82-årige Jørgen Leth har fulgt den unge digter, siden han i 2013 blæste Danmark omkuld med sin digtsamling 'Yahya Hassan', der blev den bedst sælgende debutdigtsamling i danmarkshistorien og solgte over 120.000 eksemplarer.

Efterfølgende mødte Jørgen Leth også flere gange den unge digter med palæstinensisk baggrund, hvilket førte til, at de udviklede et venskabeligt forhold.

»Jeg har optrådt med ham et par gange, så jeg har kendt ham godt personligt og havde et meget afslappet og sympatisk forhold til ham. Han læste jo fantastisk op og optrådte helt fantastisk. Han var en performer uden lige, og det var noget af det, der gjorde ham til en så beundret digter. Der var mange, der ikke kunne lide ham, men dem, der kunne lide ham, de var helt blæst omkuld af ham. Der var jeg iblandt. Absolut.«

Derfor vil Jørgen Leth torsdag aften også mindes Yahya Hassan i sit program 'De lægger ord i min mund' på Facebook, hvor han hver aften under karantænen har læst et værk højt fra en dansk digter, han holder af.

Allerede for 30 dage siden læste Jørgen Leth et af Yahya Hassans digte højt.

Torsdag aften klokken 19.00 vil han gøre det igen.

»Jeg sidder lige nu og forbereder at læse nogle af hans digte op. Jeg læser fra nogle af hans nyere digte, tror jeg. Jeg håber, jeg kan gøre det uden at blive for bevæget. Det vil jeg anstrenge mig for.«

Yahya Hassan blev 24 år gammel.