Jørgen Leth er netop vendt tilbage til Danmark efter at have tilbragt flere måneder i udlandet.

Men synet at danskerens tilgang til coronavirussen overrasker ham.

»Jeg er chokeret over, at ingen bærer mundbind,« fortæller Jørgen Leth til Politiken.

For i Den Dominikanske Republik, Jørgen Leth er hjemvendt fra, bliver corona taget alvorlig i en helt anden kaliber.

Her er det et lovkrav fra regeringens side at bære mundbind.

Men også på hjemturen gennem forskellige lufthavne oplevede Jørgen Leth, at coronavirusen blev taget meget seriøst.

Både i New York og Amsterdam lufthavn var der mundbind overalt.

På trods af de manglende mundbind har mødet med København dog været til stor glæde for Jørgen Leth.

Han har nemlig nydt at køre fra lufthavnen til sin lejlighed nær Rundetårn og se blandt andet Kongen Nytorv stå flot i solen.

Måske gensyndglæden også hænger sammen med, at Jørgen Leth var strandet i Den Dominikanske Republik da coronaepidimien bredte sig.

Her rejste han til fra sit sædvanlige feriested Haiti, for at føle sig mere i sikkerhed, da Den Dominikanske republik blandt andet har et bedre sundhedsvæsen end Haiti.

Her endte han med at være i over 30 dage, da de to første fly blev aflyst.