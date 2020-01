Det var en helt normal fredag, da Jørgen Bæk den 3. januar tog i Bilka i Vejle med en ven.

Men det skulle sidenhen vise sig, at det blev en handletur, som den 81-årige mand aldrig vil glemme.

For da Jørgen og vennen stod ved kassen, kunne han mærke nogen tage fat i hans arm.

»Der kom pludselig en over, tog mig i armen og kiggede mig dybt i øjnene. Og så sagde han, at jeg skulle have tjekket det mærke, som jeg havde på kinden,« fortæller Jørgen Bæk til B.T.

Jørgen Bæk

Den ukendte mand henviser til det modermærke, som Jørgen har haft siddende på sin kind i næsten 25 år, men som aldrig har generet ham.

Alligevel lyttede Jørgen til rådet fra den mand i Bilka, der desuden også fortalte, at han var læge.

To dage efter stod Jørgen hos sin egen læge, og så gik det ellers stærkt.

»Jeg fik en akuttid, og dagen efter var jeg til hudlæge. Tre dage efter var jeg på sygehuset, og der fik de fjernet modermærket,« fortæller Jørgen, der bor i jyske Løsning.

Var det dig, der advarede Jørgen om modermærket, eller kender du den læge, der gjorde det? Så vil B.T. gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.

Modermærket blev fjernet, men det mest skræmmende var lægernes besked.

»De fortalte mig, at det var noget skidt, hvis det blev siddende. Det indeholdt nemlig forstadier til modermærkekræft, så jeg blev meget lettet,« siger Jørgen.

Jørgen beskriver modermærket som halvanden centimeter bredt, men det har været skjult under hans skæg.

Heldigvis havde han dog barberet sig fredag den 3. januar, så den ukendte læge kunne opdage modermærket, og det er Jørgen dybt taknemmelig over.

Så taknemmelig, at han meget gerne vil finde ham.

»Jeg skylder ham et par flasker vin, så hvis jeg kan finde ud af, hvem han er, så vil jeg gerne tale med ham, sige tak og give ham dem,« fortæller han.

Jørgen beskriver lægen som »en pæn mand« på omkring 40 år.