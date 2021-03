En dag i begyndelsen af september fik Jørgen Arfelt besøg af en antikvitetshandler i sit hjem i Højbjerg tæt på Aarhus.

Jørgen og hans kone skulle nemlig flytte til København og ville derfor af med nogle af de mange genstande på deres 262 m² store gård.

På gåturen rundt i hjemmet fandt de i fællesskab frem til mange ting, som antikvitetshandleren kunne købe.

Efterfølgende blev Jørgen Arfelt dog rystet, da han så de priser, som antikvitetshandleren satte en række af varerne til salg for på sin hjemmeside.

Eksempelvis havde antikvitetshandleren købt en radering af P.S. Krøyer fra 1899 for 300 kroner, men da Jørgen Arfelt et par dage efter så kunstgenstanden på antikvitetshandlerens hjemmeside, var den til salg for et helt andet beløb:

7.500 kroner.

»Jeg fik det fysisk dårligt, da jeg så prisen. Jeg følte mig snydt, for jeg forventer da, at han byder mig en pris, som passer med, at han kan få en avance på to til fire gange, men ikke over 20 gange,« siger Jørgen Arfelt til B.T.

Og det var ikke den eneste genstand på antikvitetshandlerens hjemmeside, hvor forskellen på salgs- og indkøbspris var så voldsom, at Jørgen Arfelt følte sig »røvrendt«.

Et andet eksempel var en lille medalje fra Første Verdenskrig, han solgte for 50 kroner.

Den stod herefter til salg for 800 kroner på antikvitetshandlerens hjemmeside.

»Vi havde fuld tiltro til, at vi var i gode hænder, men vi havde åbenbart budt gribben indenfor i vores hjem. Derfor tog vi kontakt til ham og bad om, at handlen kunne gå hjem,« siger Jørgen Arfelt.

Det var antikvitetshandleren dog ikke med på og afviste forespørgslen.

Hvor står du i denne debat?

Og det åbner op for en ganske principiel debat:

For skal man forvente, at en antikvitetshandler byder på varer med tanke på at tjene så meget som muligt, eller skal man i stedet forvente, at vedkommende ikke udnytter en persons manglende viden på området?

»Selvfølgelig skal han tjene på det, men det må bare ikke skrige til himlen, og det gør det her. Desværre,« siger Jørgen Arfelt.

Der er dog især én person, der er uenig i den betragtning, og det er Niels Jørgen Andreasen.

Har du oplevet at føle dig snydt af en antikvitetshandler eller lignende? Så vil B.T. gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.

Han er nemlig ejer af Pegasus Kunst- og Antikvitetshandel og er netop den antikvitetshandler, som Jørgen Arfelt føler sig snydt af.

»Jeg er rystet over de her beskyldninger, fordi det ikke er sandt. Det er dybt urimeligt, for jeg har bare sat maleriet til 7.000, fordi jeg ser på, hvad jeg kan få på den lange bane. Så meget var det engang værd, men de seneste tre auktioner på samme radering er endt med priser på 700, 500 og 350 kroner,« siger Niels Jørgen Andreasen.

Niels Jørgen Andreasen husker godt besøget hos Jørgen Arfelt i Højbjerg, og så husker han især også en ting, der frustrerede ham meget.

Han mener nemlig, at de under besøget lavede en mundtlig aftale om to møbler, og at Jørgen Arfelt herefter forsøgte at sælge dem til en anden mand, hvilket gjorde Niels Jørgen Andreasen vred.

Derfor var han heller ikke villig til at lade handlen gå tilbage, da han blev kontaktet af Jørgen Arfelt.

»Han havde jo lovet mig de to ting. De hopper fra en mundtlig aftale. Men nej, en handel er en handel, så jeg ville ikke give ham tingene tilbage,« siger antikvitetshandleren.

Men kunne du finde på at byde lidt på et maleri, selvom du vidste, at det var langt mere værd, og derved udnytte sælgerens manglende viden?

»Nej, det kunne jeg aldrig drømme om, og det har jeg ikke gjort her. Og jeg har handlet med dem før uden problemer,« siger Niels Jørgen Andreasen.

Men kan du forstå, at man som sælger bliver en smule rystet, når man ser det maleri, man har solgt for 300 kroner, blive sat til salg for 7.501 kroner efterfølgende?

»Jamen det kostede 7.500 for 15 år siden, så hvorfor ikke sætte det til det? Jeg er i min gode ret til at sælge det til, hvad jeg vil.«