Blottede ribben og indvolde. Blod. Død.

Det var det syn, der lørdag formiddag mødte fåreavler Jørgen Blazejewicz, da han fandt en af sine hingste.

Kort før var han stødt på en anden hingst. Den levede stadig. Sådan da.

»Den var tydeligt påvirket. Da jeg kiggede på den, kunne jeg se, at den havde nogle grimme bidsår på begge bagben og på det ene forben. Også på dens hals var der åbent til kødet.«

Hesten blev kort efter aflivet.

Indehaveren af Storålam har ansvaret for at passe Sandfær Plantage, som tilhører Naturstyrelsen, ved Ulfborg. Som en del af naturplejen har han i år haft hingsteponyer til at græsse.

Den seneste uge har tre hingste mistet livet. Yderligere to er forsvundet. Det er nu op til Naturstyrelsen ved hjælp af DNA at afgøre, hvem der står bag.

Jørgen Blazejewicz er dog ikke i tvivl: De bestialske handlinger må være begået af en ulv.

»Det er voldsomheden. Der var grimme bid i struben og andre steder på kroppen. Det er sket med stor kraft og store tænder,« siger han og fastslår:

»Hvis det ikke er en ulv, der står bag, har jeg ikke fantasi til at forestille mig, hvad det så skulle være.«

Vestjyden har da også mere erfaring med det fredede rovdyr end de fleste. Han har i årenes løb mistet op mod 200 får til ulvene.

Af samme årsag forsøgte fåreavleren sidste år at sætte hopper og føl på naturarelet i håbet om, at de store dyr ville skræmme rovdyret væk.

Lige lidt hjalp det. Dengang mistede han tre voksne heste og alle sine føl. Nogle dukkede op. Dræbte. Andre er aldrig blevet fundet. Også her mistænker vestjyden, at ulvene står bag.

»Vi er vant til, at dyrene dør. Det værste er, når dyrene stadig er i live, når der er ædt en håndfuld af dem. Det er ret ubehageligt,« siger han og fortsætter:

»Så kan man godt blive lidt indebrændt og tænke, om det virkelig kan være meningen, at vi skal have de krabater løbende. Jeg har svært ved at se, at det er en berigelse til vores natur.«

Håbet var i år, at hingstene ville være mere, end ulvene kunne gabe over. Den seneste uges drab har aflivet dét håb.

Netop håbet er ved at slippe op for Jørgen Blazejewic, der har fjernet de resterende dyr fra området.

Næste år vil han forsøge sig med endnu større hingste og kreaturer, men han er ikke optimistisk.

»Den bedste løsning ville være at regulere dyrene. Også selvom det er ulovligt,« siger han og afslutter:

»Men loven er lavet af mennesker, så den kan vel også laves om af mennesker.«