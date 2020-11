Det bekymrer Jødisk Samfund, at verbale diskussioner om ikke kunne lide jøder bliver til vold og angreb.

Hændelser, som er motiveret af fordomme om jøder og jødehad, er blevet hyppigere og mere voldelige. Det mener en bekymret Henri Goldstein, som er formand for Det Jødiske Samfund.

Det siger han, efter at der mandag aften blev affyret skud ved en synagoge i den østrigske hovedstad, Wien.

Der blev skudt seks forskellige steder i byen. Tirsdag formiddag er fem personer afgået ved døden, herunder en mistænkt gerningsmand.

Lederen af det jødiske samfund i Wien, Oskar Deutsch, har skrevet på Twitter, at det ikke er klart, om synagogen eller tilknyttede kontorer var mål for angrebet.

- Det særligt utrygge er, at vi går fra en almindelig verbal diskussion om ikke at kunne lide jøder, den klassiske antisemitisme, til vold, drab og angreb. Det er blevet intensiveret på den voldelige måde, og det er et stort problem, siger Henri Goldstein.

I Danmark besluttede politiet at lukke gaderne omkring de københavnske synagoger efter angrebet.

Det er en beslutning, som Henri Goldstein sætter pris på.

- Der er ingen slinger i valsen fra dansk politis side. Men at forebygge på lang sigt er et spørgsmål om undervisning om kultur og religion.

- Vores våben er det pædagogiske våben på lang sigt, mens beskyttelse fra politiet er våbnet på kort sigt, siger han.

Sammen med Jødisk Samfund er regeringen med justitsminister Nick Hækkerup (S) i spidsen på vej med en national handlingsplan mod antisemitisme i Danmark.

Ifølge Goldstein skal der skabes en kulturændring.

- Det tager lang tid, og ændring gennem undervisning og oplysning er et langt sejt træk, men jeg tror, at skolevæsenet og al oplysning om kultur, religion og mindretal betyder enormt meget.

Handlingsplanen er en konsekvens af blandt andet hærværk mod en jødisk kirkegård i Randers i 2019 og nazistiske jødestjerner på postkasser i Silkeborg.

/ritzau/