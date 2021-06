Dunkende basrytmer.

Muskuløse ekspedienter med tatoverede arme. Juice og kaffe.

Joe & The Juice har hidtil været en kæmpe succes. Ikke mindst i Danmark, hvor der nu er juicebarer over hele landet.

Men nu viser både en aktuel møgsag om rod med regnskaberne og økonomiske saltvandsindsprøjtninger fra ejerne, at juicekæden er i krise.

Kaspar Basse, stifter af Joe & The Juice. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Kaspar Basse, stifter af Joe & The Juice. Foto: Thomas Lekfeldt

I foråret kastede en af ejerne bag, den egyptiske milliardær Nassef Sawiris, 300 millioner kroner ind i firmaet.

»Før det måtte ejerkredsen smide 250 millioner kroner i firmaet. Når ejere hele tiden må gå ind og holde hånden over virksomheden, så vidner det om, at den ikke kan stå selv,« siger medejer og direktør i nichemediet Inside Business Morten Johnsen.

Som mangeårig erhvervsreporter og redaktør har han fulgt Joe & The Juices succes, siden virksomheden blev stiftet af Kasper Basse i 2002.

Men nu er dele af virksomheden i krise.

Der har ifølge Berlingske været røde tal på bundlinjen i de seneste fire offentliggjorte regnskaber. I 2019 lød underskuddet på 333 millioner kroner.

Senest har Morten Johnsen afdækket, hvordan Joe & The Juices direktør, Sebastian Vestergaard, har måttet trække sig om direktør i firmaet på grund af nogle regnskabsmæssige uregelmæssigheder.

Angivelig drejer det sig om, at nogle tab i forbindelse med butikslukninger er blevet registreret som afskrivninger i regnskaberne.

»Det har betydet, at tallene har set bedre ud på papiret over for eksempelvis investorer. Det er vigtigt for en virksomhed, der har ambitioner om at blive større, at tallene viser, at det går godt. Men regnskaberne har ikke været retvisende,« siger Morten Johnsen.

Regnskabsrodet i sig selv kan virksomheden godt overleve. Men det er et symptom på et langt større problem.

Joe & The Juice har problemer med at tjene penge på grund af en ekspansion i blandt andet USA. I forgrunden er det direktør Kaspar Basse. Foto: Jeppe Bøje Nielsen Vis mere Joe & The Juice har problemer med at tjene penge på grund af en ekspansion i blandt andet USA. I forgrunden er det direktør Kaspar Basse. Foto: Jeppe Bøje Nielsen

Joe & The Juice har ekspanderet gevaldigt i de senere år med barer i blandt andet London i England, New Delhi i Indien og USA på meget dyre adresser. Joe & The Juice har blandt andet juicebarer på Wall Street i New York og Melrose Avenue i Hollywood.

»Joe & The Juice har åbnet rigtig mange butikker de senere år især i USA. Planen har været at erobre USA med juicebarer på alle mulige dyre adresser. Problemet er bare, at salget har svigtet, og man har måttet lukke barer,« siger Morten Johnsen og fortsætter:

»Så står man med huslejeaftaler, der gælder i eksempelvis fem år, og det øger omkostningerne. Regnskaberne fortæller, at der er huslejeforpligtelser for to milliarder kroner,« siger Morten Johnsen.

Joe & The Juice har udover den egyptiske rigmand Nassef Sawiris to kapitalfonde – en svensk og amerikansk – som primære ejere. Stifter Kaspar Basse har også en mindre procentdel af aktierne. Under ti procent.

Morten Johnsen fortæller, at det succesrige koncept har været svært at overføre til USA.

»Der er meget identitet omkring virksomheden. Vi kender alle det med den høje musik og ekspedienterne, som hedder juicere. Men det er ikke noget, der kan overføres én til én til USA, hvor man kæmper om de samme medarbejdere og kunder som eksempelvis Starbucks,« siger han.

Firmaets planer om at erobre verden har også været hårdt ramt af den globale pandemi, hvor juicebarerne har været lukkede, og hvor man pludselig skulle omstille sig til at sælge takeaway via apps.

Tilbage til sagen om den fratrådte direktør. Sebastian Vestergaards pludselige exit landede på landets erhvervsredaktioner fredag 25. juni, og på LinkedIn skrev direktøren, at beslutningen var truffet efter en konstruktiv dialog med bestyrelsen.

»Det var en stor overraskelse, og når det sker fredag, ved man som journalist, at der stikker noget under. Det viser sig så, at der har kørt en intern undersøgelse af, hvem der vidste hvad i forhold til regnskabsrodet. Ifølge mine kilder har Sebastian Vestergaard kendt til det,« siger Morten Johnsen.

Ifølge Inside Business blev fejlen opdaget, da Joe & The Juice skiftede revisionsselskab til Deloitte. Fejlene var sket under det tidligere revisionsfirma PwC, der dog afviser at have begået fejl.

»Vi i PwC er ikke enige i artiklens (Inside Business' artikel, red.) fremstilling af forløbet og herunder PwCs rolle. Vi kan desuden informere om, at vi står ved den revision, som vi har foretaget, da vi var selskabets revisor. Grundet vores tavshedspligt kan vi ikke kommentere sagen yderligere,« skriver kommunikationschef Pernille Stokholm Bøg.

Joe & The Juice er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse.