Joe & The Juice er blevet begæret konkurs af rengøringsfirmaet ISS i Norge.

Det skriver det norske finansmedie E24.

Konkursbegæringen betyder, at juice- og sandwichbaren nu skal i retten og kæmpe for at drive virksomheden videre.

»Joe & The Juice har haft et kundeforhold med ISS i et par forretninger. Desværre er der opbygget en situation over tid, hvor Joe & The Juice har skyldt ISS et beløb, der ikke er afviklet som antaget,« skriver kommunikationsdirektør hos ISS Ronny Pettersen i en e-mail til E24.

Han tilføjer, at man er i dialog med Joe & The Juice i et forsøg på at få styr på sagen.

Joe & The Juice er særligt udbredt herhjemme i Danmark, men koncernen, der har rod i netop Danmark, satsede på det norske marked i 2013.

I 2019 havde kæden 26 caféer i og omkring Oslo.

Det har ikke været muligt for E24 at få en kommentar fra Joe & The Juice.