Var det noget med et to ugers ophold i Danmark fyldt med oplevelser og med gratis kost og logi plus løn?

Det er netop, hvad man kan få i stillingen som lykkejæger for Ikea Danmark, og det har i den grad fanget udlandets interesse.

Ikea Danmark har sat sig for at finde ud af, hvorfor Danmark gang på gang er at finde på listen over verdens lykkeligste lande.

Derfor har Ikea Danmark lavet en konkurrence, hvor en person fra udlandet kan komme til Danmark og bo og leve som dansker i to uger for at se, om det kan kaste nogle svar af sig.

Det fortæller Lene Gaarde, Country Marketing and Communications Manager i Ikea Danmark.

»Vi har besluttet os for at finde ud af, hvad der i danskernes hjem gør dem lykkelige. Det er svært for os danskere at pege på, da vi jo er vant til at bo her og nemt kan stirre os blinde på hverdagslivet i hjemmet.«

Stillingen har taget udlandet med storm og er blevet omtalt i store medier såsom Forbes, Elle, Lonely Planet og CNBC.

Den heldige vinder inviteres til Danmark i to uger, hvor personen bosættes i en lejlighed i København, der selvfølgelig er fuldt møbleret af Ikea.

Her skal vedkommende leve som 'helt almindelig dansker', ligesom vedkommende skal møde danskere og invitere dem hjem på middag i lejligheden, som Ikea har stillet til rådighed.

Tjansen som lykkejæger er behæftet med privilegier såsom en gennemsnitlig dansk løn, alle udgifter betalt, guidede ture fra eksperter og møde med livsstilseksperter.

Det har skabt stor interesse for stillingen, og Ikea Danmark melder om, at 1.800 har søgt tjansen som lykkejæger.

Danmark får besøg af Ikea Danmarks lykkejæger i de to første uger af september. Her skal lykkejægeren skrive om sine oplevelser på sin egen blog på IKEAHomeView.com, ligesom besøget videodokumenteres med henblik på en mini-dokumentar.