En norsk skole er kommet i modvind efter et jobopslag, hvor de søger en helt bestemt lærer – med de rette værdier.

I sidste uge delte norske Gjennestad skole et jobopslag, hvor de søgte en lærer, der opfyldte ønskede kvalifikationer, kompetencer og erfaringer.

Men ét bestemt ønske fra skolen har skabt modvind. Det skriver det norske medie Dagbladet.

Skolen ønsker nemlig, at kommende medarbejdere skal være loyale overfor Normisjons værdidokument.

Skolen drives af en evangelisk-lutherske missionsorganisation, som hedder Normisjons.

B.T. er i besiddelse af værdidokumentet fra Normisjons, som blandt andet skriver følgende under titlen samliv og ægteskab:

»Det livslange ægteskab mellem én mand og én kvinde er udgangspunktet for familien og rammerne for seksuelle samkvem,« står der i værdidokumentet.

Under titlen seksualitet står der blandt andet i værdidokumentet, at »pornografi krænker biblens seksualmoral og menneskesyn.«

Med andre ord må ansøgeren til stillingen ikke være i et forhold med en af sit eget køn.

Og ansøgeren må ikke se pornografi, da det ikke er i overensstemmelse med det værdidokument, som Norisjons har udsendt.

Her er der et lille uddrag fra værdidokumentet, som man som ansøger skal være loyal over for, hvis man vil ansøge. Vis mere Her er der et lille uddrag fra værdidokumentet, som man som ansøger skal være loyal over for, hvis man vil ansøge.

I værdidokumentet er der listet en lang række krav om livsstil, relationer og samfundssyn.

Og det har skabt forargelse blandt mange i Norge.

Én af dem er den tidligere elev på skolen Eivind Bjørkgård Moe.

»Jeg er ked af, at de forsøger at skjule deres dagsorden med sådan en formulering. Når jeg ser sådan et jobopslag, får jeg ondt af skolen, fordi de går glip af utrolig mange søde mennesker som kollegaer,« siger Eivind Bjørkgård Moe til Dagbladet.

Da han så jobopslaget på Facebook, kommenterede han opslaget, hvor han spurgte, om lesbiske og homoseksuelle ikke ville komme i betragtning til stillingen.

Han fortæller, at han ikke fik et svar og dagen efter var jobopslaget på Facebook slettet.

Udover seksualitet og samliv er der også holdninger til livsstil, samfundets love og relationer. Vis mere Udover seksualitet og samliv er der også holdninger til livsstil, samfundets love og relationer.

Dagbladet har kontaktet rektor Kristin Sanna Kihle på Gjennestad Skole, som svarer på kritikken.

Hun svarer, at de som friskole følger en bestemt paragraf, hvor de ikke diskriminerer, men har retten til at forskelsbehandle.

Hun forklarer, at de følger en guide fra det norske undervisningsministerium, og at skolens ansættelsesforløb i rekrutterings- og samtaleforløb er det samme som i det offentlige.

Men den udmelding fra rektoren ændrer ikke på, at Eivind Bjørkgård Moe håber på, at værdidokumentet vil blive ændret.

Han siger afslutningsvis, at det ville betyde meget for mange.