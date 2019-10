Er du agil? Altså sådan meget agil?

Så skal du måske overveje at søge job hos Langbrugsstyrelsen, som søger en 'Agil coach til opstart af ny stor agil organisation'.

Og hvis du ikke allerede har regnet det ud, så er det et krav, at en kommende medarbejder er agil. Altså hurtig, let og smidig i dine bevægelser, som Ordnet.dk beskriver det. Nøgleordet bliver nemlig brugt 30 gange i jobopslaget.

Noget, der har fået flere til at rynke på næsen og fnise. Blandt andre DR-journalist og politisk analytiker Jens Ringberg undrer sig på Twitter.

'Mens #dkpol (igen) taler om en mindre bureaukratisk offentlig sektor (og statsministeren vil gøre op med offentligt vrøvlesprog), så søges en agil coach til agile ceremonier. #verdenslykkeligsteland'.

Også politisk kommentator Henrik Qvortrup har delt et uddrag af jobopslaget på Twitter.

'Kære Landbrugsstyrelsen. Vi må altså lige få skabt klarhed: Er det her opslag for sjov? Eller har en af jeres (givetvis meget agile) junior HR-konsulenter fået for meget energidrik indenbords?' skriver han.

Men opslaget er ikke for sjov, og styrelsen søger rent faktisk en agil medarbejder, understreger Landbrugsstyrelsen på mest agile vis selv på Twitter i et svar til Henrik Qvortrup.

'Det er helt agil-alvorligt, @QvortrupHenrik. Vi tænker agilt, arbejder agilt og udvikler os agilt i Landbrugsstyrelsen – det står vi ved! Men vi er måske gået lige lovligt agil-amok i opslaget,' lyder det i kommentaren, der slutter med en tak:

'PS: Tak for at dele vores opslag. Måske vores næste agile coach har fundet os nu.'

Samme pointe uddyber Landbrugsstyrelsens it-underdirektør, Franci Johansen, som er nævnt som kontaktperson i jobopslaget, overfor Finans.

»Agil er et konkret metoderammeværk. Ordet fylder rigtig meget internt i styrelsen, fordi vi er midt i en transformation inden for vores it-udvikling. Derfor er det nok også sluppet lidt for mange gange igennem i vores jobbeskrivelse.«