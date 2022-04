Udsigten til, at op imod 4000 ukrainske flygtninge kommer til Aalborg Kommune, får sveden frem på panden hos byens jobhus.

Derfor er de også allerede nu gået i gang med at forberede sig.

»Vi kommer til at hive ekstra kræfter ind og øge kapaciteten betragteligt. Det vil ske indenfor de kommende måneder,« siger Job- og Uddannelseschef Jesper Dahlgaard.

Normalt sidder der omkring 100 mennesker i jobhusets integrationsafdeling. Det antal bliver inden længe øget med 25 procent, og der kan blive brug for endnu flere, hvis krigen fortsætter, og flygtningestrømmen bliver så massiv, som der lige nu spekuleres i.

En del af de nye hænder kommer fra andre afdelinger i huset, men der bliver også brug for at hente arbejdskraft ind ude fra.

»Vi er nødt til at låne internt. Ellers er det simpelthen ikke sikkert, vi kan få folk nok til den opgave, vi skal løfte,« siger Jesper Dahlgaard.

Så en del af de sagsbehandlere, der i dag tager sig af sygedagpenge, vil inden længe skulle omrokeres. Samtidig arbejder Jobhuset på at få fat i tolke.

»Vi har ikke nogen ukrainske tolke lige nu, så vi ser på, om vi kan benytte os af nogle af de ukrainere, som allerede er i Danmark og kan dansk, til at hjælpe os,« siger Jesper Dahlgaard.

På nuværende tidspunkt er der under 50 ukrainere i Aalborg, som har fået opholdstilladelse. Og en del virksomheder har meldt sig på banen med interesse for at tage ukrainere i arbejde.

Derfor er panderynkerne hos Jesper Dahlgaard heller ikke så dybe endnu. Han oplever dog en udfordring i samtalen med virksomheder.

»Mange vil jo rigtig gerne hjælpe, og det er dejligt, men vi oplever også, at en del ringer og søger arbejdsmænd, og dem er der jo ikke mange af. Langt de fleste er kvinder og børn,« siger han.