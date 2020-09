Muselort, gnavemærker i fødevarer og en død rotte. Alt dette er fundet i og omkring produktionskøkkenet hos Jobcenter København på Sydbanestien.

14. august opdagede jobcentret en mus på stedet, og det var nu virksomhedens eget ansvar at lave en vurdering, om køkkenet skulle lukke eller ej. De valgte stadig at producere mad.

Det resulterede i et bødeforlæg på 10.000 kroner, da Fødevarestyrelsen mente, at det var en forkert beslutning.

Produktionen af mad stoppede først den 19. august, efter en død rotte blev fundet i et elskab.

Jobcentret har efter kontrolbesøget den 20. august fået sig en sur smiley. Foto: Fødevarestyrelsen Vis mere Jobcentret har efter kontrolbesøget den 20. august fået sig en sur smiley. Foto: Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen fandt ved et kontrolbesøg 20. august gnavemærker på et æble i køkkenets vindueskarm, og gnavemærker og hul i et vandrør under en vask. Muselort lå på gulvet under en røremaskine og i stablede gastrobakker. Det resulterede i en sur smiley til virksomheden.

Alligevel fandt produktionskøkkenet det altså tidligere forsvarligt at lave mad og sende det ud af køkkenet. Efterfølgende blev de bedt af styrelsen om at kassere al mad produceret på stedet, og alle, der havde købt mad derinde, blev bedt om det samme.

Jobcentret mener dog, at de havde fået lov til at lave mad, fremgår det af kontrolrapporten. De siger, at Fødevarestyrelsen telefonisk gav grønt lys til at svinge gryderne, efter mus var blevet spottet.

»Den 14. august ringer vi selv til styrelsen og fortæller, at håndværkere så en mus i et tilstødende rum til køkkenet,« siger afdelingschef for jobcentret, Jacob Schjøtte til B.T.

Da det var uden for køkkenet havde virksomheden den forståelse, at de kunne fortsætte med at producere mad i køkkenet. Afdelingschefen melder, at de har handlet i god tro, men der kan være tale om en misforståelse.

Fødevarestyrelsen var uenige i dette ved besøget den 20. august, hvorefter de kom med en løftet pegefinger; det var virksomhedens eget ansvar at lukke ned, da mus blev set første gang.

Jacob Schjøtte forsikrer, at køkkenet lige nu er fuldstændig lukket. Det vil det være, indtil jobcentret får bugt med skadedyrene.