Det skulle have været en weekend i forkælelsens tegn for Joan Hald og resten af familien.

Hun havde sammen med sin mand købt et luksusophold på St. Restrup Slotshotel i julegave til dem og børnene. Nu skulle gaven indløses.

Men lige så spændte de var nået at blive, lige så frustrerede blev de, da de fandt ud af, hvem de delte værelsesgang med.

»Det var ret surrealistisk, da vi fandt ud af, at det var både nærkontakter og corona-positive på gangen, hvor vi befandt os,« siger Joan Hald til Nordjyske og fortsætter:

»Det var som om, vi var statister i en film, vi ikke selv have valgt at deltage i.«

Værelserne var fyldt med coronarestriktioner, og gæster og personale var iført mundbind. Det fik familien til at fatte mistanke, men personalet blev først ved med at ige, at alt var, som det skulle være.

Til sidst indrømmede en receptionist, at nærkontakter til coronasmittede var på hotellet, men efter Joan Halds søn selv begyndte at spørge de andre gæster, hvorfor de var på hotellet, fandt han hurtigt ud af, at der ifølge gæsterne også var coronasmittede på hotellet.

Efterfølgende kørte Joan Hald og familien hjem og diskuterer på nuværende tidspunkt med ejeren af St. Restrup Slotshotel, Gorm Lokdam, hvorvidt de burde betale regningen.

Gorm Lokdam skriver i et mailsvar til Nordjyske, at han efter at have været i kontakt med Aalborg Kommune er blevet bekræftet i, at slotshotellet har fulgt kommunens retningslinjer for inkvartering af coronaisolerede til punkt og prikke.