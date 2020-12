To søstre i den lille sydjyske stationsby Give har juleaften været med til at redde en 73-årig kvindes liv. En oplevelse, de aldrig glemmer.

»Det er meget surrealistisk at sidde i nogen andres stue ved siden af et juletræ, midt i julegaver og gavepapir, og give hjertemassage,« fortæller 40-årige Joan Lyngaas.

Juleaften, blot få minutter tidligere, sidder Joan Lyngaas i sine forældres hus, hvor familien er samlet.

Her har de netop sat sig for at åbne julegaver, da alarmen på Joan Lyngaas mobiltelefon går i gang.

Hun er tilmeldt som hjerteløber og har derfor en app på telefonen, hvor alarmcentralen kan bede hende hjælpe, når personer rammes af hjertestop.

»Jeg tager bare sko på og så afsted. Min søster råber, om hun skal løbe med, og det gør hun,« fortæller Joan Lyngaas.

Selvom de begge er uddannede sygeplejersker, pumper adrenalinen rundt i kroppen.

»Vi slår en autopilot til. Vi ved, at det bare handler om at hjælpe så hurtigt som muligt,« fortæller hun.

På mobiltelefonen kan Joan Lyngaas på et kort se, at der er kortere til personen med hjertestop, end der er til den nærmeste hjertestarter-maskine.

Faktisk er afstanden meget kort. Personen er i nabohuset.

De to søstre er fremme inden for få minutter. De pårørende fortæller, at kvinden ligger i stuen.

»Vi kan med det samme se, at hun er livløs. Jeg går straks i gang med hjertemassage. Min søster og jeg skiftes til det.«

Det er uden tvivl den største julegave man kan give: Livet Joan Lyngaas, sygeplejerske

Mens de to søstre pumper på hjertet, så der sendes blod rundt i den 73-årige kvindes krop, ankommer en tredje hjerteløber. Samtidig er en ambulance på vej.

»Vi kan se på hende, at hun selv forsøger at trække vejret, men vi fortsætter dog hjertemassagen,« siger Joan Lyngaas.

Men da ambulancen ankommer, er der stadig ingen puls. Der tilkaldes en helikopter.

Derfor tager redningspersonalet en hjertestarter i brug. Der stødes.

Helikopteren lander på en mark omkring 200 meter derfra.

Kvinden bliver på en båre kørt ud i ambulancen, der med udrykning kører hen til helikopteren, som flyver til Odense Universitetshospital.

De to søstre er udmattede og går tilbage til deres ventende familie.

»Vi snakker meget om, at gaverne bliver lidt overflødige i sådan en situation,« fortæller Joan Lyngaas.

Mette og Joan Lyngaas (th.) fik sig et glas efter redningsaktionen. Privatfoto Vis mere Mette og Joan Lyngaas (th.) fik sig et glas efter redningsaktionen. Privatfoto

Lørdag får hun en besked fra de pårørende om, at kvinden er vågen, og at hun har sagt nogle få ord.

Ved hjertestop er de første minutter altafgørende. Chancen for at overleve formindskes hvert minut.

Derfor har de to søstre – i sublimt samarbejde med den tredje hjerteløber og ambulancefolkene – reddet kvindens liv.

For Joan Lyngaas, der til daglig er sygeplejerske på Herning Sygehus, har det været en helt speciel jul.

»Det er uden tvivl den største julegave, man kan give: Livet.«