I slutningen af januar måned blev 'krammeterapeuten' Per Brændgaard dømt for voldtægt af en 29-årig kvinde. Nu har sexolog Joan Ørting haft ham ude og holde foredrag for sine studerende.

»Vi havde i går et tema om overgreb. Jeg havde også inviteret Tønder-pigen. Jeg inviterer folk fra virkeligheden,« siger Joan Ørting til B.T.

Lørdag aften arrangerede den danske sexolog Joan Ørting en temaaften for sine sexologistuderende. Det var her, Per Brændgaard var inviteret, selv om han for under to uger siden blev idømt 14 måneders ubetinget fængsel for voldtægt.

Københavns Byret vurderede, at Per Brændgaard havde udnyttet, at den 29-årige kvinde var i en terapisituation, som gjorde det vanskeligt for hende at modsætte sig Brændgaards tilnærmelser.

Joan Ørting mener dog ikke, at byretten har truffet den rigtige beslutning.

»De to parter skulle have talt bedre sammen. Så var det ikke kommet dertil,« siger hun og fortsætter:

»Der er rigtigt mange piger i dag, der gerne vil have kærlighed. Man kalder det 'kærlighedsafhængig'. Der kommer vi kvinder rigtigt nemt til at bruge det seksuelle. Men dybest set, så er det kærlighed, som vi vil have,« siger hun.

»Jeg har jo ikke talt med pigen, men der gik jo nogle dage, før hun anmeldte det. Jeg tror, hun har følt sig skuffet over, at det gik så stærkt, og han var hurtigt færdig, og så følte hun sig udnyttet. Men altså i virkeligheden var det jo bare et dårligt samleje. Det har vi vel alle sammen prøvet.«

Men Per Brændgaard er jo dømt for voldtægt. Han har fået 14 måneders fængsel. Burde du ikke undlade at invitere ham?

»Nej, for jeg kender Per. Han er ikke voldtægtsforbryder. Han har bare ikke været god til at tolke, hvordan pigen havde det med det,« siger Joan Ørting.

I Københavns Byret var Per Brændgaard og den 29-årige pige ganske uenige om, hvordan det var foregået. Den 29-åriges advokat fremførte, at Per Brændgaard var meget insisterende på sex, selv om han vidste, at den 29-årige ikke havde lyst.

Forsvareren fremførte omvendt, at den 29-årige selv havde taget sine trusser af og godt vidste, hvad der skulle ske.

Trods mangel på klare beviser troede Københavns Byret på den 29-årige kvinde mere end på Per Brændgaard. Derfor fik han sin dom.

»Jeg tror, retten har truffet en forkert beslutning. Derfor er jeg glad for, at sagen er anket til landsretten,« siger Joan Ørting.

Men retten vurderede jo noget andet. Du var ikke til stede i retten. Er det ikke respektløst over for offeret og andre ofre at invitere ham?

»For mig er han en ven. Jeg går ikke imod ham. Jeg ved, hvordan hans hjerte er. Jeg synes, det er helt vildt, at man kan få en dom på 14 måneders fængsel uden beviser. Det synes jeg faktisk,« siger Joan Ørting og forklarer, at hun også har optaget en podcast med Per Brændgaard, som udkommer på onsdag.

Ville du invitere en voldtægtsforbryder, som du vidste havde begået voldtægt?

»Nej, aldrig.«

Hvorfor ikke?

»Fordi jeg støtter kvinder. Og voldtægt er en hæslig forbrydelse. Voldtægt handler ikke om sex, men om magt. Og jeg mener, at det med Per handlede om sex,« siger hun.