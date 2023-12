Det er en kæmpe sejr for den danske stat, at den svindelmistænkte Sanjay Shah i dag ankommer til Danmark.

Det siger B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen, kort efter at Shahs danske advokater og britiske presserådgiver har meldt hans ankomst i Kastrup Lufthavn onsdag klokken 12.30.

Shah er den hovedmistænkte i den såkaldte udbyttesag om svindel for 12,7 milliarder kroner. Han er dømt til at betale milliarder til den danske statskasse.

Joachim B. Olsen kalder Shahs ankomst onsdag for resultatet af »en lang og omfattende indsats, som i dag bærer frugt.«

»Det sender det klare signal til omverdenen om, at hvis man prøver at frarøve staten penge, bliver man forfulgt, uanset hvor mange år, det tager. Hans ankomst markerer en kæmpe sejr.«

Joachim B. Olsen var selv skatteordfører, da sagen om udbyttesvindel kom frem i lyset, og siger, at alle var »målløse« over, at det havde fundet sted.

»Udbyttesagen var en gigantisk skandale i den forstand, at de her enorme milliardudbetalinger ikke blev stoppet langt tidligere. Det var et svigt i systemet. Det har siden kostet staten enormt mange penge at finde bagmændene,« siger han.

»Men man betaler for at sætte et eksempel og vise, at det ikke er risikofrit at stjæle fra skatteborgerne. Det må man, alt andet lige, formode, at hans udlevering nu gør.«

Shahs danske advokater, Kåre Pihlmann og Mikael Skjødt, skrev i en pressemeddelelse onsdag morgen, at Shah skulle være på vej mod Danmark.

»Fra lokale kilder i Dubai har vi fået meddelelser om, at vores klient, Sanjay Shah, nu endelig er på vej til Danmark med forventet ankomst i dag«.

Shah er konkret mistænkt for at have været bagmand i udbyttesagen, hvor danske skatteborgere ifølge Skat er blevet snydt 12,7 milliarder kroner. Sagen stod på fra 2012 frem til 2015, hvor svindlen blev opdaget af Skat.

Ifølge danske myndigheder var svindlen nøje planlagt. Shah og en mand ved navn Anthony Mark Patterson skal have snydt sig til at få udbetalt milliarder af kroner i refusion i udbytteskat, selvom de aldrig har betalt udbytteskat.

Shah har hele tiden nægtet sig skyldig.

Han er britisk statsborger, men har opholdt sig i Dubai i månedsvis.

Det lyder, at den danske stat har brugt milliarder på at føre sager mod Shah.

»Jeg kan bekræfte, at Sanjay er blevet udleveret til Danmark,« siger Shahs presserådgiver Jack Irvine til B.T. onsdag morgen.

B.T. følger sagen.