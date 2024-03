Efter Det Konservative Folkepartis skuffende folketingsvalg i 2022 har der ofte været snak om, hvor vidt partiets netop afdøde formand, Søren Pape Poulsen, var den rigtige person til at føre partiet videre.

Men selv dem, der ville af med ham som formand, kunne lide ham, fortæller B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen:

»Selv dem, der satte spørgsmålstegn ved, om han var den rigtige til at føre partiet videre, kunne lide ham.«

»Jeg har aldrig hørt nogen sige, at de ikke kunne lide ham på det personlige plan. Når folk har sagt, at de mente, at der skulle en ny person i spidsen for partiet efter valget i 2022, så understregede de altid, at det ikke var personligt.«

»Det var et vidnesbyrd om, at han var afholdt,« siger Joachim B. Olsen.

Trods snakken om Søren Pape Poulsens egnethed som De Konservatives formand, så var der aldrig en anden kandidat, der trådte ud af skyggen.

Derfor er det et stort åben spørgsmål, hvem der skal tage over nu:

»Mit bedste bud er Mona Juul, der er Konservatives gruppeformand i Folketinget. Hun virker som den person, folk bedst kan samles om,« siger Joachim B. Olsen.

»En anden konservativ profil som Rasmus Jarlov er for kantet. Man kan slå sig på ham. Og han er for hård på udlændingepolitik og for liberal, synes nogle i partiet. Og Mette Abildgaard har efter nogle personers smag en for smal profil med meget fokus på klimapolitik.«

Joachim B. Olsen tror ikke, at der bliver kamp om formandsposten:

»Mit bud er, at man nu samles i partiet.«

Søren Pape Poulsen døde i dag, lørdag, klokken 13.13 efter en hjerneblødning.

Hjerneblødningen ramte ham under et hovedbestyrelsesmøde i partiet fredag. Han blev hentet i ambulance og kørt til Odense Universitetshospital.

»Jeg vil savne ham som menneske, som ven og fortrolig og som partiformand. 17:26 ringede jeg 112, nu er han borte,« skriver Papes partifælle Mette Abildgaard på sociale medier.

Han blev 52 år.

Udover at være partiformand var han i løbet af sin politiske karriere også borgmester i Viborg og justitsminister.