Lørdag deltog B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, i noget, han aldrig før har prøvet.

Sammen med mange tusinde andre deltog han i den store parade, der afslutter Copenhagen Pride Week.

Præcis ligesom toppolitikere som statsminister Mette Frederiksen (S) og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), der begge har delt det på sociale medier.

Joachim B. Olsen, politikere elsker jo at være til Copenhagen Pride. Du har jo en fortid som politiker. Alligevel har du ikke været til det før. Hvorfor?

»Tja, jeg har aldrig været så meget til demonstrationer. Og så havde jeg det sådan lidt, at når alle politikere så gerne vil ses til det, så kan jeg godt blive sådan lidt anti,« svarer Joachim B. Olsen, der fra 2011 til 2019 var medlem af Folketinget for Liberal Alliance.

Men selv om det er første gang, at Joachim B. Olsen er til Copenhagen Pride, så har det at være homoseksuel faktisk været meget tæt på ham.

I B.T.s politiske podcast 'Slottet & Sumpen' fortalte Joachim B. Olsen fredag, at hans egen far var homoseksuel.

Men det gør ikke, at det betyder noget særligt for Joachim B. Olsen endelig at være med til priden, hvor homoseksuelle hyldes.

»Min far var aldrig til pride. Han var nok sådan lidt konservativ af natur,« siger han.

Hvordan Joachim B. Olsen så bedømmer dette års Copenhagen Pride, kan du høre i videoen, der ligger oppe over artiklen.

Her kan du høre B.T.s politiske podcast 'Slottet & Sumpen':