Mette Frederiksen smed onsdag en mindre bombe under sin åbningstale til årets Folkemøde.

Her åbnede hun op for debatten om aktiv dødshjælp.

»Jeg ved, at det her en svær debat. Og jeg er opmærksom på, at Etisk Råd flere gange har udtalt sig imod. Selv har jeg det helt anderledes. Og der er meget, der tyder på, at mange af jer har det som jeg,« sagde hun fra talerstolen.

Med ét har statsministeren formået at sætte en dagsorden på Folkemødet, mener B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

»Det er en modig melding. Det er et etisk spørgsmål, og det er ikke ufarligt for en politiker at gå ind i, fordi det kan dele partierne indefra. Der er ikke noget ideologisk svar,« siger Joachim B. Olsen.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Han pointerer dog også, at det er klart nemmere at starte debatten end at føre det ud i livet.

»Der er mange etiske spørgsmål. Hvordan skal det afgøres, hvem der kan få det? Skal et ungt menneske kunne tilbydes aktiv dødshjælp, eller skal man være gammel? Skal det også gælde psykiske sygdomme? Det er nogle af de spørgsmål, der skal findes et svar på,« siger Joachim B. Olsen.

Statsministerens timing er også værd at bemærke.

»Lige nu er al tale om politik lagt død på grund af NATO, så hvis man skulle tale om noget politik, som folk har en holdning til, er det et velvalgt emne. Der er mange, der har stærke holdninger,« siger Joachim B. Olsen.

