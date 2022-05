Sammen med sin mand har designer Jim Lyngvild ad flere omgange rejst i muslimske lande og har også haft en længere mellemlanding i Qatar.

Og han er ikke i tvivl. Han skal aldrig tilbage.

»Det er noget af det mest fornedrende og undertrykkende at rejse i stort set alle muslimske lande som homoseksuel mand, og jeg tror rent faktisk, det er ligeså fornedrende at rejse i de samme lande som kvinde.«

Debatten om Qatars problematiske forhold til menneskerettigheder blussede op på ny tidligere på ugen, da DR kunne fortælle, at nogle af de hoteller, Fifa anbefaler til VM i landet, ikke vil indkvartere homoseksuelle.

Jim Lyngvild fortæller, at hverken han eller hans mand er åbne om, at de er homoseksuelle eller skilter med deres forhold, når de rejser i muslimske lande.

Alligevel har de tydeligt kunnet mærke, at der er blevet set ned på deres seksualitet.

»Er vi eksempelvis blevet spurgt på et hotel, om vi skulle have en eller to senge og har svaret, at vi skulle have en, har man kunnet mærke, hvordan personalet har stået og snakket om os bagefter,« fortæller Jim Lyngvild.

Ægteparret har også oplevet at få hånlige og perverterede tilråb på gaden, selv om de blot har gået ved siden af hinanden.

»Jeg har følt mig truet.«

Jim Lyngvild fortæller, at det har været helt anderledes, hvis parret har rejst sammen med et venindepar.

»Så kan vi være i fred, fordi de tror, vi er to par.«

Efter flere ubehagelige oplevelser har Jim Lyngvild og hans mand besluttet, at de ikke længere vil rejse i muslimske lande.

»Jeg har ikke lyst til at blive set på den måde. Det er mærkeligt, at man konstant skal tage stilling til, om man kigger for kærligt på sin mand eller sidder for tæt på ham.«

Jim Lyngvild fortæller, at der også er store problemer i lande som Indien og Kina, og at Danmark er det eneste sted, hvor han kan finde på at holde sin mand i hånden på gaden.

»Nogle gange glemmer vi, hvor heldige vi er i Danmark. At det faktisk kun er en lille del af verdens befolkning, der kan leve, som vi kan.«

Han har svært ved at forstå, hvordan Fifa kan vælge at samarbejde med et land som Qatar om at afholde VM i fodbold.

»UEFA og Fifa har et enormt ansvar. Også moralsk, og det handler ikke bare om homoseksuelles rettigheder, men også kvinders. Jeg kan ikke forstå, at man vil blåstemple et land, der undertrykker kvinder på den måde.«