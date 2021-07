Fredag 2. juli 2021 blev en dag, som Jan Balck aldrig glemmer. Også selvom han ingenting husker fra den.

Det var nemlig dagen, hvor hans hjerte holdt op med at slå. Han var død i otte minutter.

Der var ingen tegn på, at 45-årige Jan Balcks hjerte ville stoppe med at slå den fredag, hvor han kom pjattende ned ad Vestergade i Horsens ved Netto med sin ekskone på vej ud for at købe en fødselsdagsgave til deres søn.

Der havde heller ikke været nogen tegn dagene forinden.

Fakta om hjertestop Hvert år bliver ca. 5.400 danskere ramt af hjertestop uden for hospital – i hjemmet, på gaden, i en park, i en forretning. Det svarer til 15 personer om dagen. Af dem overlever i gennemsnit 2 (2,4).

Hvis en person får hjertestop, og der ikke gives genoplivende førstehjælp, før ambulancen når frem, overlever 1 ud af 9.

Hvis vidner træder til og giver genoplivende førstehjælp, overlever 1 ud af 6.

Hvis en person får hjertestop, og der både bliver givet hjertemassage og brugt en hjertestarter, før ambulancen når frem, overlever 1 ud af 2.

Tiden ved et hjertestop er afgørende. De fleste med hjertestop får varige skader eller dør, hvis de ikke får hjælp inden for ca. 10 minutter. Efter ca. 6 minutter kan hjernen begynde at tage skade, og for hvert minut, der går uden genoplivning, falder chancen for at overleve med ca. 10 procent.

»Det er næsten det, der er mest skræmmende,« siger Jan Balck.

For pludselig lå han der. På jorden. Midt på gaden.

»Jeg husker det, som om det var ved middagstid.«

Ordene er ikke Jan Balcks, for hans hukommelse driller, men Cathrine Dupont Klemmensens. En af dem, der reddede Jan Balcks liv.

Cathrine Dupont Klemmmensen er på barsel fra sit job som sygeplejerske på intensivafdelingen på Regionshospitalet Horsens.

»Jeg kommer gående rundt om et hjørne med min barnevogn og ser, at han ligger på fortovet. Der er allerede én i gang med hjertemassage.«

Cathrine Dupont Klemmensen får fluks stillet sin barnevogn, præsenteret sig selv og spurgt, om hun skal overtage.

Det må hun gerne. Der bliver ringet 112. Og Cathrine Dupont Klemmensen fortsætter med hjertemassage, da lægeambulancen kommer tre-fire minutter efter.

DET SKAL DU GØRE, HVIS NOGEN FÅR HJERTESTOP: Ring 112: Hvis en person får hjertestop, skal du som det første ringe til Alarmcentralen på 112. Uanset om du har lært førstehjælp eller ej, er det vigtigt, at du kaster dig ud i det.

Hvis en person får hjertestop, skal du som det første ringe til Alarmcentralen på 112. Uanset om du har lært førstehjælp eller ej, er det vigtigt, at du kaster dig ud i det. Giv hjertemassage: Placér den ene hånds håndsrod midt på brystkassen, placer den anden hånd oven på den første. Flet fingrene. Tryk, så brystkassen sænker sig fem-seks centimeter ved hvert tryk. Giv 30 tryk med en hastighed på mindst 100 tryk i minuttet. Tryk hårdt og hurtigt. Giv skiftevis hjertemassage i 30 tryk og kunstigt åndedræt med to pust.

Placér den ene hånds håndsrod midt på brystkassen, placer den anden hånd oven på den første. Flet fingrene. Tryk, så brystkassen sænker sig fem-seks centimeter ved hvert tryk. Giv 30 tryk med en hastighed på mindst 100 tryk i minuttet. Tryk hårdt og hurtigt. Giv skiftevis hjertemassage i 30 tryk og kunstigt åndedræt med to pust. Giv kunstigt åndedræt: Bøj personens hoved godt tilbage. Klem personens næse sammen og pust ind i personens mund, indtil du ser brystkassen hæve sig. Når brystkassen har sænket sig, skal du puste igen. To pust i alt.

Det samme gør Jan Balcks mor, Jette Balck, som ekskonen ringede efter. Der nu skulle til at gennemleve dét, hun selv beskriver som »sit livs værste mareridt«.

»Idet jeg kommer derhen, kører ambulancen og lægeambulancen afsted. Jeg var slet ikke i stand til at køre bil, men det gjorde jeg.«

For Jette Balck skulle efter sin søn, der først blev kørt til Regionshospitalet Horsens for derefter at blive kørt til Skejby Sygehus.

Jan Balck blev lagt i kunstig koma.

»Jeg kunne slet ikke forstå det. Det var som et mareridt. Jeg sov ikke ret mange timer. Det hele kørte rundt. Jeg gik bare og spekulerede på, hvilken vej det ville gå.«

Cirka 40 timer senere får Jette Balck dét, hun kalder »sit livs største gave«, da hun ser Jan Balck siddende i en stol. Selv husker Jan Balck ikke øjeblikket.

»Jeg vågner op søndag, hvor jeg har det, som om jeg har været på en druktur eller er fuld.« fortæller Jan Balck.

»Jeg er i en anden verden.«

Jan Balck ser, at der står 'Hjertesygdomme, sengeafsnit to' på en tavle, men det er først flere timer senere, at det går op for ham, hvad der er sket.

»Når jeg tænker på alt dét, der er sket, er jeg ikke bange. Hvis jeg havde været død, havde jeg ikke mærket noget,« siger Jan Balck, der fortsat er indlagt på Skejby Sygehus.

Det skal han være, indtil han får sin pacemaker

På Facebook takker Jette Balck dem, der var med til at redde Jan Balcks liv den fredag.

'Uden jeres hjælp og hurtig ambulance havde han ikke klaret den,' skriver hun blandt andet i opslaget, der er blevet delt mange gange.

Et opslag, som også Cathrine Dupont Klemmensen har bemærket. Hun har nu en opfordring:

»Altid hjælp. Også selvom du ikke ved, om du gør det rigtigt.«

Det gjorde hun den dag, da Jan Balck havde allermest brug for det.