Det var en håndfuld betjente, der vækkede Jesper Flyvr tirsdag morgen. Med en klar besked om, at han skulle forlade sit hjem. Omgående.

Kort efter svævede den nu hidtidige bopæl i luften, løftet af en stor, rød kran for derefter at blive lastet på en særtransport og kørt væk.

»Jeg er rasende - jeg har mistet mit hjem,« siger Jesper Flyvr dagen derpå.

Han har måttet overnatte hos en bekendt i nat. For Jesper Flyvr er nu hjemløs.

»Det var meget mærkeligt - specielt da jeg vågnede. Jeg troede, jeg var på mit skib, men opdagede så, at jeg var i et andet hjem,« siger han.

Den 57-årige, arbejdsløse københavner fortæller, at han har boet i ti år i Fredens havn, som området i Erdkehlgraven, der ligger i mellem Holmen og Refshalevej, kaldes. De seneste to år har et skib, der har ligget for anker i den nordlige ende af Erdkehlgraven været Jesper Flyvrs hjem.

»Jeg har selv sejlet det ind og restaureret det ved egen kraft,« fortæller han stolt.

Men Kystdirektoratet satte en effektiv stopper for Jespers mulighed for at blive boende, da myndigheden fra morgenstunden tirsdag igangsatte den endelige oprydning af Fredens Havn.

Her bliver Jesper Flyvrs hjem kørt væk. Foto: Nordmand Foto Vis mere Her bliver Jesper Flyvrs hjem kørt væk. Foto: Nordmand Foto

Sammen med omkring 30 andre fartøjer med en kendt ejer, bliver Jesper Flyvrs skib nu kørt væk til en oplagringsplads.

Det fortæller Hans Erik Cutoi-Toft, der er områdechef i Kystdirektoratet.

»Vi kalder det en oprydning. Den er vi nu i gang med at effektuere. Vi regner med at være færdige i uge tre,« siger han.

Striden om Fredens Havn har stået på siden 2011, hvor de første klager fra naboer på Holmen om rod i havnen endte hos Kystdirektoratet.

Efter en afgørelse i 2014 har havnens beboere været pålagt at fjerne deres fartøjer, men ikke alle har fulgt anvisningerne.

Først efter en afgørelse i Landsretten i sommer har situationen taget fart. Dumpede vrag er blevet fjernet, og nu er turen kommet til de både og skibe, der har en ejer.

»Vi fjerner fartøjerne af den simple grund, at der er ingen, der har tilladelse til, at de opholder sig på vandet,« siger Hans Erik Cutoi-Toft.

Jesper Flyvr har dog ikke meget forståelse for beslutningen. Han fortæller, at han oprindeligt flyttede til Fredens Havn, efter at han ifølge sin forklaring mistede arbejdsevnen. Han ville ikke ‘belaste samfundet’ ved eksempelvis at flytte på et herberg, lyder det.

Jesper Flyvrs skib bliver hevet op med kran og lastet på en særtransport: Privatfoto Vis mere Jesper Flyvrs skib bliver hevet op med kran og lastet på en særtransport: Privatfoto

»Jeg ville ikke være til gene, så det var derfor, jeg flyttede ind på et skib,« siger Jesper Flyvr.

Han kalder det grænseoverskridende at blive vækket med besked om at fraflytte sin bolig.

»Det var totalt grænseoverskridende. Jeg var lige vågnet, da de (politiet og entreprenøren, red.) kom og bankede og bankede og bankede. De sagde, at jeg skulle skride og at jeg skulle komme ned i deres gummibåd,« siger han.

Hans Erik Cutoi-Toft fortæller, at Kystdirektoratet har vidst, at der skulle fares med lempe, når skibene skulle fjernes.

»Vi er godt klar over, at vi ville møde mennesker, som ikke synes, at det er særligt hensigtsmæssigt, at vi fjerner de her skibe, så vi har bedt politiet om at assistere oprydningen,« siger han og fortsætter:

»Det er en opgave, der skal løses, og den løser vi. Men vi lægger stor vægt på dialogen. Det mennesker, vi har med at gøre, og vi har ønsket at gøre det så smertefrit som muligt.«

Områdechefen fortæller, at beboerne med lamineret papir er blevet varslet om oprydningen. Beskederne er blevet påklistret skibene, lyder det.

»Og vi har været ude og snakke med dem og har prøvet at forklare, hvordan det skulle foregå,« siger Hans Erik Cutoi-Toft.

Jesper Flyvr fortæller, at han nu er på boligjagt. Han nægter at tage kontakt til hjemløseenheden, som der opfordres til på Kystdirektoratets varsel.

»Jeg bliver gjort hjemløs. Hvor skal jeg gå hen og slappe af og drikke en kop kaffe? Jeg har boet på et skib i ti år, så jeg har ikke haft brug for hjælp. Jeg har ikke lyst til at bo på et herberg på statens regning. Jeg ved ikke, hvad jeg gør nu, alting er ændret på et splitsekund, så jeg må finde et andet sted at bo,« siger han.

Jesper Flyvr og de øvrige ejere af de bortkørte fartøjer skal henvende sig til Kystdirektoratet inden for 12 uger, hvis de vil have deres skibe tilbage.

Ellers bliver de destrueret fra den oplagringsplads, hvor de befinder sig.