Som følge af den seneste tids udvikling i coronasituationen i Danmark har Jesperhus Feriepark besluttet at lukke resten af 2020.

Det oplyser ferieparken i en pressemeddelelse.

»Vi har besluttet, at vi aflyser alle ophold i feriecentret resten af året som følge af den seneste udvikling omkring covid-19 i Danmark og de restriktioner, der indføres fra morgen. Vi refunderer samtlige familier deres ophold,« siger direktør Peter Overgaard, Jesperhus.

Nedlukningen sker på trods af, at man hos Jesperhus Feriepark er bevidst om, at mange børn har glædet sig til at besøge stedet over julen for at se pynten og de mange aktiviteter.

»Til gengæld kan børnene se vores nye julekalender 'Dinos første jul' gratis på vores YouTube-kanal, og den er allerede en kæmpesucces. 80.000 børn i hele Danmark har modtaget en julegave med en Jesperhus-nissehue og en lågekalender, som dag for dag afslører lidt af handlingen i 'Dinos første jul'. Der er udarbejdet et gratis opgavehæfte til 'Dinos første jul' med 24 sjove opgaver – én

til hver dag i december,« fortæller Peter Overgaard.

Jesperhus Feriepark er efterhånden en af mange i række af forlystelsesparker, der har besluttet at lukke ned for i år.

Tivoli i København meddelte onsdag, at de lukker resten af året, mens Bakken kort efter fulgte trop.

Det sker på baggrund af de mange nye restriktioner, som regeringen indførte mandag.