Ud med cigaren.

Sådan lyder meldingen fra Google til den danske feriepark Jesperhus.

Google har i deres app-marked Google Play sat et 'Ikke egnet for børn'-mærkat på Jesperhus Ferieparks app, fordi figuren Dr. Træls, som er en af flere maskotter for ferieparken, går rundt med en cigar.

Det har fået Jesperhus Feriepark til at tage konsekvensen og droppe cigaren fra Dr. Træls' kostume.

Det fortæller underholdningschef i ferieparken, Jonathan Gregersen, til TV 2 Nord.

»Det har hele tiden været planen at fjerne cigaren. Der har ikke være noget at gøre. Vi vil gerne være på platformen, og der må man ikke have tobakslignende ting. Vi lever af at lave børneunderholdning, og derfor giver det ikke mening for os at have en app, der ikke er egnet for børn, siger Jonathan Gregersen, der tidligere beskrev situationen som 'fuldstændig grotesk'.

Dr. Træls, der er en forretningsmand med cigar, telefon og fokus på penge frem for sjov, er blot en af en række figurer, man kan finde i ferieparken og i ferieparkens app.

I appen og på Youtube findes der blandt andet små videoer med Dr. Træls, der synger eller snakker - hovedsageligt henvendt til børn.

Den nye app Jesperhus Film fra Jesperhus Feriepark er stemplet som uegnet for børn af Google.

Men da Google ikke anbefaler rygning, så er det altså blevet et problem for ferieparken, der dog forsøger at vende hele sagen til en positiv historie.

I en ny video kan man se Dr. Træls fortælle, at han har tænkt sig at kvitte cigarerne, og fremover vil figurens cigar blive udstillet i en glasmontre i parken.

»Vi synes selvfølgelig, det er ærgerligt, at det skal være sådan, men vi kan ikke ændre på Googles politik. Nu laver vi i stedet en masse sjov med det, og det kommer vi også til i vores shows. Så rent kreativt er det en gave,« siger Jonathan Gregersen.

Dr. Træls blev introduceret af ferieparken på Mors i 2018. Her var han en direkte modpol til Jungledyret Hugo, som mange nok kender fra tegnefilmene, i det, der blev kaldt 'Jesperhus Mysteriet', som blev en stor succes for parken på blandt andet Youtube.