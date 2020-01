38-årige Jesper Storm troede først, at nogen havde hældt sæbe ud over fliserne i Lalandia.

»Gulvet var ligesom, hvis du står i dit eget badeværelse og kommer sæbe på dit gulv. Normalt har du jo en skridsikker overflade på dit klinkegulv, som gør, at du er i stand til at stå fast, men hvis du kommer sæbe på den klinke, så ryger du jo rundt,« fortæller han.

Jesper Storm, som er ingeniør, var på en forlænget weekend til Lalandia i Billund med sin 10-årige søn og sine forældre, da han oplevede flere personer glide og falde på gulvet i vandlandet.

»Jeg tænkte jo først 'er det bare mig, der glider rundt', for jeg var også selv gledet. Men i den periode, vi var der, så vi fem personer, der faldt og slog baghovedet ned i klinkegulvet. Det var ikke folk, der løb rundt, de kom gående ganske almindeligt,« forklarer han og uddyber, at der, hvor gulvet var glattest, var lige ved 'hovedfærdselsåren' i vandlandet.

»De personer, der faldt, sad og tog sig til baghovedet. De voksne mennesker sad og ømmede sig - der kom en dreng med en slushice, hvor han faldt bagover, og slushicen faldt over ham. Han blev jo ked af det.«

Da Jesper Storm havde været vidne til det femte uheld på bare tre dage, fik han nok og kontaktede vandlandets personale.

De forklarede, ifølge Jesper Storm, at gulvene netop var blevet lakeret, og at de skulle slides af med almindelig færden for at blive mindre glatte.

Lalandias kunder skal altså selv gå fliserne til, så de ikke er glatte, og det mener Jesper Storm ikke er i orden.

»Jeg mener ikke, det kan være rigtigt, at man skal falde som gæst. Der er jo folk, der går rundt med få uger gamle børn i favnen. Jeg tør ikke tænke på, hvad der ville ske, hvis man faldt med et spædbarn,« siger han.

»Jeg savnede bare en reaktion fra personalet og ikke bare en »det skal slides af«-reaktion. Nej, det skal det ikke. Folk kommer til skade. Jeg synes bare ikke, det er i orden overfor andre, at man ikke behandler dem ordentligt. Jeg bliver sur og irriteret. Jeg synes ikke, det kan være rigtigt.«

Til B.T. fortæller Jan Harrit, som er administrerende direktør ved Lalandia, at man er klar over, at der har været problemer med et glat gulv i badelandet.

»I december har vi haft lukket ned og lavet hovedrengøring, og der lægger vi så sommetider ny gulvbelægning på. Og der har så været nogle områder, hvor der har været mere glat,« fortæller Jan Harrit.

Han understreger dog, at man kigger på det glatte gulv i disse dage.

»Vi har lukket ned i dag og i morgen, og der går vi så områderne igennem, så vi kan sørge for, at der ikke længere er glat. Måske vi kan ændre på belægningen eller lægge skridsikre måtter på gulvet,« siger den administrerende direktør.