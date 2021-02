»Jeg skar 14 minutter af tiden,« siger en tilfreds Jesper Steensig over telefonen.

Han har lige slået sin rekord på halvmaraton-distancen. For et år siden vejede han 150 kilo.

Det kan virke nok så utroligt, men 35-årige Jesper Steensig har smidt 63 kilo siden januar 2020.

Det står i skærende kontrast til så mange andre, der døjer med helbredet i coronatider, hvor fitnesscentre, breddeidrætten og utallige erhverv er tvangsnedlukket.

Udviklingen er til at få øje på. Foto: Privat. Vis mere Udviklingen er til at få øje på. Foto: Privat.

Men mens mange oplever mistrivsel og er blevet overvægtige, er det stik modsat for Jesper Steensig.

Da han for et års tid siden vovede sig op på badevægten, sagde den næsten 150 kilo. Han beskriver sig selv som en, der altid har været stor. Men der var en grund til, at han længe havde undveget badevægten.

»Min kone spurgte: 'Hvad tænker du om det?' 'Argh, det skal jeg gøre noget ved, svarede jeg'.« Sådan forklarede Jesper Steensig til B.T., hvordan han kom på den idé, at han skulle tabe sig.

Han var klar over, at den ikke var god, og derfor meldte han sig ind i det lokale Loop Fitnesscenter, der lå en lille cykeltur fra byen Mammen, der ligger lidt uden for Bjerringbro.

Men bedst som han kom ind i rytmen, blev fitnesscenteret, sammen med alle andre fitnesscentre, lukket ned.

Jesper Steensig dahan vejede 150 kilo. Vis mere Jesper Steensig dahan vejede 150 kilo.

Han måtte ty til alternativer. Så han erhvervede sig en ny mountainbike, og så var det ellers bare ud i det bakkede midtjyske landskab.

»Jeg cyklede mellem 200 og 250 kilometer om ugen de næste 16-17 uger. Det er blevet til 6.500 kilometer i alt,« forklarer han og tilføjer, at han de seneste måneder har skiftet cyklen ud med løb.

Før i tiden havde han for vane at spise alt for meget. Den aktive hverdag er nu blevet suppleret med en sund, men knap så varierende, kost.

Den står på skyr med frugt til morgenmad, rugbrød til frokost og så salat med lidt kød til om aftenen. De samme tre måltider. Stort set hver eneste dag.

Jesper Steensig har brugt de seneste måneder på at løbe tre-fire gange om ugen. Vis mere Jesper Steensig har brugt de seneste måneder på at løbe tre-fire gange om ugen.

Bliver man ikke træt af det?

»Det spørgsmål er du ikke den eneste, der har stillet,« griner han og svarer:

»Nej, jeg bliver ikke træt af det.«

Det markante vægttab har ikke kun løftet hans fysiske velvære – mentalt er han en helt anden person i dag. Han oplever nu et helt andet overskud:

»Før i tiden arbejdede jeg, og så lå jeg på sofaen. I dag kan jeg komme hjem efter en løbetur og få vasket gulv eller hænge vasketøj op.«

Efter mandagens halvmaraton sagde vægten 85,5 kilo, og han nærmer sig nu sit mål. Men det skal ikke blive en stopklods – han har tænkt sig at fortsætte med sin nye livsstil.

»Jeg har fået blod på tanden,« slutter han.