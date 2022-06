Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Ejendomsmægler Jesper Nielsen er nu færdig med sit samarbejde med Nykredit.

Siden 2019 har han og Nykredit Mægler haft et samarbejde og i fællesskab ejet selskabet Jesper Nielsen Franchisegiver A/S. Men det er nu fortid.

Nykredit Mægler overtager nu rollen som franchisegiver i Jesper Nielsen-kæden fuldt ud, lyder det fra Jesper Nielsen-kæden selv i en pressemeddelelse.

De skriver, at det sker dags dato den 15. juni, og at Jesper Nielsen samtidig fratræder som direktør i selskabet – også med virkning fra dags dato.

»Samarbejdet mellem Nykredit Mægler og Jesper Nielsen har klarlagt, at der er uforenelige forskelle på de ledelsesmæssige værdier mellem de to selskaber. Det er baggrunden for, at vi har valgt at stoppe samarbejdet,« siger Peter J. Mattsen, direktør i Nykredit Mægler.

Peter J. Mattsen uddyber ikke, hvilke ledelsesmæssige værdier, der er uforenelige forskelle på.

Jesper Nielsen-kæden er opbygget som et franchiseselskab, som betyder, at det er selvstændige ejendomsmæglere, der ejer de lokale butikker, men at der samarbejdes under samme brand.

Kæden er nu en del af Nykredit Mægler og skal have nyt navn.

I januar og februar kunne Ekstra Bladet i flere artikler fortælle, at flere af Jesper Nielsens mæglerforretninger var blevet udsat for hærværk. Flere forretninger fik smadret ruder på deres facader.

I samme periode afslørede Ekstra Bladet, at kendis-mægleren var blevet meldt til bagmandspolitiet. Erhvervsstyrelsen mente nemlig ikke, at loven om hvidvask var blevet overholdt i Jesper Nielsen-kædens butikker.

Jesper Nielsen blev kendt i den brede offentlighed, da han for år tilbage var vært på DR-programmet 'I hus til halsen'. Han stoppede på programmet i 2018. Han var med i seks sæsoner. Mest kendt er han dog for sin rolle som ekspert i utallige afsnit af 'Hammerslag'.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Jesper Nielsen selv.