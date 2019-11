Han glemmer aldrig det syn, han kom op til i lejligheden.

Kvinden i sofaen, der var stukket overalt på kroppen. Blodet fra halsen og vævet fra brysterne, der hang ud. Og babyen, der lå i sofaen – smurt ind i sin mors blod.

Men der var ikke tid til at tage sig af babyen.

Kvinden blødte kraftigt fra i alt 46 stiksår, og særligt ved hovedregionen var den gal, så 'Jesper' lagde sin hånd på halsen, trykkede til og fortalte, at det hele nok skulle gå.

»Jeg vil bare dø,« fik den sårede kvinde fremstammet.

Hvis du har læst med på B.T. de seneste dage, så ved du, at der er tale om 26-årige Cecilie Danris, der i maj 2017 blev udsat for et drabsforsøg af sin ekskæreste.

Men hvem er 'Jesper'?

Han var én ud af fire politibetjente, der var de allerførste på Cecilies adresse den skæbnesvangre dag i 2017.

Cecilie Danris blev stukket 46 gange af sin ekskæreste i maj 2017. Her ses hun få dage efter overfaldet. Foto: Privatfoto Vis mere Cecilie Danris blev stukket 46 gange af sin ekskæreste i maj 2017. Her ses hun få dage efter overfaldet. Foto: Privatfoto

Efter at have læst B.T.s artikler de seneste dage er han både rystet og træt af det system, der helt tydeligt har svigtet den kvinde, hvis liv han var med til at redde.

I virkeligheden hedder 'Jesper' dog ikke Jesper, men da han stadig arbejder som politibetjent i Københavns Politi, ønsker han ikke, at hans rigtige navn bliver bragt.

Jesper husker det dog som i går, da han kørte i sin politibil på Amager, og der kom en opgave ind på politiradioen.

»Vi blev kaldt hen til Listedvej, fordi 'ekskæresten stod og bankede på døren'. Vi skyndte os derhen, og da vi ankom til stedet, kunne vi se, at han netop rundede gadehjørnet længere nede,« fortæller Jesper til B.T.

Men da Jesper og en kollega trådte ind i opgangen, kunne de med samme konstatere, at det ikke bare var forblevet med lidt banken på døren.

Cecilies mor råbte og skreg oppe fra lejligheden, og da Jesper kom ind, ventede der ham et forfærdeligt syn.

»Jeg kunne hurtigt se, at det var livstruende. Hun var stukket overalt – i hovedet, nakken, på kroppen – og der løb især meget blod ved nakken. Så jeg lagde en hånd for at stoppe blødningerne,« fortæller han.

Alt imens lå Cecilies tre måneder gamle baby, Cataleya, under en meter fra sin mor og var nærmest dækket af hendes blod.

Cecilie Danris blev stukket 46 gange af sin ekskæreste i maj 2017. Sådan så hun ud et par uger efter drabsforsøget. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Cecilie Danris blev stukket 46 gange af sin ekskæreste i maj 2017. Sådan så hun ud et par uger efter drabsforsøget. Foto: Bax Lindhardt

Jesper og kollegaer blev ved Cecilie og fik styr på blødninger, indtil ambulancen kom til stedet og tog hende med.

Efterfølgende havde de en klar besked til de fire politibetjente.

»De fortalte, at hvis vi var kommet måske fem minutter senere, så havde Cecilie ikke overlevet, så vi reddede hendes liv, og det var jeg stolt over,« fortæller Jesper.

I dag er Jesper stadig stolt, men der er i den grad kommet malurt i bægeret.

»Jeg kan jo se, at systemet fuldstændig har svigtet Cecilie, og det gør mig meget frustreret som politibetjent,« fortæller politibetjenten og fortsætter:

»Hvis hun skal leve sit liv i frygt, fordi systemet ikke kan beskytte hende, så er mine handlinger jo forgæves.«

Jesper besøgte Cecilie et par uger efter overfaldet og fik taget et billede med hendes datter, så hun en dag kunne se, hvem der havde reddet mors liv.

Derfor er politibetjenten også blevet rystet over afsløringerne om læk af Cecilies adresse, ekskærestens underretning til kommunen og politiets manglende information om udgang.

Cecilie Danris blev stukket 46 gange af sin ekskæreste i maj 2017. Sådan ser arret på hendes mave ud i dag. Foto: Privatfoto Vis mere Cecilie Danris blev stukket 46 gange af sin ekskæreste i maj 2017. Sådan ser arret på hendes mave ud i dag. Foto: Privatfoto

»Jeg har talt med en af de andre kollegaer, der var i lejligheden, og vi er rystede. Hvordan kan adressen blive lækket? Hvordan kan man glemme at informere om udgang?« spørger Jesper.

Han mener, at man på hans egen arbejdsplads, Københavns Politi, skal blive bedre til at vurdere sagerne fra gang til gang.

Med andre ord. Der er forskel på at være offer for et bankrøveri og så blive stukket 46 gange med en kniv.

»Sagen var endda i medierne, og så skulle man være kommet den i forkøbet og sørget for, at hun fik den hjælp, som hun havde brug for. Man skulle holde øje med sagen,« siger han.

Men sket er sket, og de mange svigt har været med til, at Cecilie stadig lider.

»Jeg reddede hendes liv, men hvilket liv har jeg reddet hende til at leve? Hun vil aldrig komme sig helt over sådan en sag, men hvis systemet er godt nok skruet sammen, så kan det hjælpe med, at det går lettere, men det er ikke sket her, og det er uacceptabelt,« siger Jesper.

Københavns Politi har over for B.T. bekræftet, at man har lavet en fejl med den manglende information om ekskærestens udgang, men til alle de andre kritikpunkter har politikredsen meddelt, at man »undersøger sagen«.