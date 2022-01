Jesper Qvistgaard er ved at afslutte dagens arbejde fra hjemmearbejdspladsen i huset i Silkeborg. Han står med sin telefon i hånden, da han uden forvarsel falder om.

Telefonen glider ud af hans hånd og rammer skrivebordet, og da Jespers kone hører lyden, skynder hun sig ind på kontoret, hvor hun finder sin mand liggende bevidstløs på gulvet.

Den 26. marts sidste år blev 42-årige Jesper Qvistgaard ramt af tre blodpropper i hjernen, som opstod efter en blødning i et halskar.

En tilstand, der er sjælden hos yngre, raske mænd, og som adskillige læger derfor mener kan stamme fra det knæk i nakken, Jesper fik hos en kiropraktor en lille måned tidligere.

»Havde jeg vidst, at det var en kendt bivirkning, så havde jeg aldrig nogensinde gjort det.«

Selvom Jesper har været til kiropraktor mange gange gennem livet, har han aldrig nogensinde hørt om, at behandlingen, hvor man får knækket nakken, i sjældne tilfælde kan resultere i en såkaldt dissektion af et halskar, der kan udvikle sig til hjerneblødninger og blodpropper.

Og han er langtfra alene.

Der findes ikke tal for, hvor hyppigt bivirkningen optræder, men en opgørelse, Patienterstatningen har lavet for B.T. viser, at 16 danskere siden 2004 har fået anerkendt blodpropper eller blødninger som skade efter 'nakkeknæk'.

Styrelsen fra Patientsikkerhed har samtidig siden 2014 modtaget 186 klager over behandlinger ved kiropraktorer og givet medhold i 47.

Da Jesper Qvistgaard kommer til bevidsthed igen, kan han ikke tale, og han registrerer også, at han har mistet førligheden i højre side.

Hans kone er hos ham sammen med nogle af parrets naboer, der har været med til at tilkalde hjælp. Han aner ikke, hvad der er sket, men han kan se, hvor panisk hans kone er.

»Jeg kan huske, jeg tænker, jeg skal forholde mig roligt, så hun ikke bliver mere bange. Hun har senere fortalt, at hun aldrig nogensinde har set mig se så rolig ud i øjnene før, så jeg må på en eller anden måde have signaleret, at det nok skulle gå.«

Samtidig er Jesper klar over, at situationen er alvorlig.

Han tænker på sin familie. Hvad de skal gøre uden ham.

»Jeg nåede at tænke: 'Gad vide, om jeg overlever det her'.«

Jesper bliver kørt i ambulance til Skejby Sygehus, hvor han gøres klar til operation. Gennem lysken kan lægerne komme hele vejen op i hjernen, hvor de skal forsøge at fjerne de tre blodpropper.

Kris, Mette og Thomas har alle kæmpet med alvorlige skader efter at have fået knækket nakken hos en kiropraktor. B.T. har tidligere beskrevet deres historier (Privatfoto) Vis mere Kris, Mette og Thomas har alle kæmpet med alvorlige skader efter at have fået knækket nakken hos en kiropraktor. B.T. har tidligere beskrevet deres historier (Privatfoto)

En operation, der kun kan lade sig gøre, fordi Jesper er blevet fundet så hurtigt, får han senere at vide.

Operationen lykkes, og da Jesper vågner, kan han både tale og har fået førligheden tilbage.

Men kognitivt er han ikke sluppet uden skader, og derfor bliver Jesper i første omgang flyttet til Holstebro Sygehus og senere til Hammel Neurocenter for at blive genoptrænet.

Inden han bliver udskrevet fra Skejby, når han dog at have en samtale med en af de læger, der har behandlet ham, som han ikke glemmer.

Lægen spørger ham indgående til, hvad der kan ligge bag blodproppen, fordi det er unormalt hos en yngre mand.

Jesper husker, hun spørger, om han går til ekstrem- eller kampsport, hvor han kan have fået et slag på halsen, hvilket Jesper ikke gør.

»Så spørger hun mig, om jeg har været til kiropraktor, og da jeg svarer ja, kan jeg bare se på hende, at hun synes, det er spændende, så jeg spørger, om det kan være derfor.«

Det bekræfter lægen, der fortæller, at det er en velkendt bivirkning ved nakkevrid, at der kan opstå en dissektion.

Siden har Jesper stillet alle de læger, der har været involveret i hans behandling, samme spørgsmål: Kan der være en sammenhæng? Og hver gang har han fået samme svar, som lægen på Skejby gav ham.

»Jeg synes, det er vildt, og jeg kan ikke forstå, de ikke skal oplyse om det.«

Af samme årsag vil Jesper Qvistgaard gerne dele sin historie, fordi han håber på, at det kan være med til at udbrede kendskabet til den bivirkning, han selv ville ønske, han havde kendt til.

Det er snart et år siden, Jesper faldt om, og efter et 50 dage langt genoptræningsforløb på Hammel Neurocenter er han i dag fuldstændig den samme, som han var før sine blodpropper.

»Jeg er heller ikke mentalt påvirket af det til hverdag, men jeg kunne godt mærke, jeg blev meget påvirket, da jeg så Christian Eriksen falde om i Parken, fordi det mindede så meget om det, jeg oplevede. Lige der blev jeg overmandet af nogle følelser, jeg ikke vidste, jeg havde.«