Jesper Glerup troede ikke sine egne øjne, da han i sidste uge åbnede en mail fra sin bank.

Han havde bedt om at få et billede af stegt flæsk med persillesovs på det dankort, han har tilknyttet sin madkonto, men det var tilsyneladende over grænsen for kortudstederen.

»Kortet må ikke indeholde anstødelige eller provokerende billeder eller religiøse, racistiske eller politiske budskaber/personer i form af billeder, symboler eller grafik (f.eks. militær, jagt, voldelige situationer, kampsport m.v.). Det valgte kortdesign kan virke anstødelig på andre kulturer internationalt. Risikoen er f.eks., at du får inddraget dit kort,« stod der i afslaget.

»Jeg kan simpelthen ikke få øje på, hvordan det kan være krænkende over for nogen,« siger Jesper Glerup.

Jesper Glerup undrer sig over, hvordan et billede af stegt flæsk med persillesovs på et betalingskort kan virke krænkende. Vis mere Jesper Glerup undrer sig over, hvordan et billede af stegt flæsk med persillesovs på et betalingskort kan virke krænkende.

Han havde valgt et design med stegt flæsk og persillesovs, så han let ville kunne genkende kortet til madkontoen i sin 'Apple Pay'-app, hvor der er billeder af de forskellige betalingskort.

»Jeg kan simpelthen ikke forestille mig andet end, at det er et eller andet misforstået hensyn,« siger Jesper Glerup, der ikke i et sekund havde overvejet, at et billede af stegt flæsk med persillesovs kunne være et problem.

Han lavede efterfølgende et opslag på Facebook, som du kan se længere nede i artiklen.

»Flere skrev til mig, at det forhåbentlig måtte være en joke, men det tror jeg desværre ikke,« siger Jesper Glerup.

Jesper Glerups opslag på facebook. Vis mere Jesper Glerups opslag på facebook.

Det er ikke bankerne selv, der tager stilling til, hvilke motiver kunderne må bruge til deres betalingskort, men Nets.

Og der var ikke tale om en fejl, da Jesper Glerups ønske til kortdesign blev afvist.

»Vi vurderer løbende de billeder, som indsendes af kortholdere, ud fra et fælles regelsæt. Dette regelsæt er besluttet med bankerne og baserer sig på retningslinjer, som de internationale kortselskaber har udstukket,« skriver pressechef i Nets Søren Winge i et skriftligt svar til B.T.

»Som følge heraf skal vi blandt andet afvise billeder, der eventuelt vil kunne virke anstødelige eller provokerende. Hvert enkelt billede vurderes individuelt, men den generelle anvisning er, at billeder af grise eller svinekød ikke godkendes, da disse motiver i visse befolkningsgrupper eller lande kan have en særlig religiøs betydning,« uddyber pressechefen.

Er det i orden, at Nets ikke tillader motiver med svinekød på betalingskort?

I den konkrete sag har kunden meget svært ved at se, hvordan det konkrete motiv kan være krænkende over for nogen. Kan I forstå hans undren?

»Jeg kan godt forstå, hvis kortholderen undrer sig over afvisningsårsagen. Men reglerne på dette område er ganske klare, og vi er nødt til at tage hensyn til, hvordan et kort med et givent motiv kan opfattes, når man rejser rundt i verden i andre kulturer, og ikke mindst hvilke reaktioner en kortholder kan blive mødt med,« skriver Søren Winge.

Han skriver videre, at der findes en række mulige afvisningsårsager. Blandt andet beskyttede varemærker, reklamer og seksuelle motiver.