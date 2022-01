Jesper Reinback fik sig noget af en overraskelse, da han sammen med sine to drenge og en kammerat lørdag middag skulle ud for at magnetfiske ved Møllesø i Eskilstrup på Falster.

For pludselig fangede de noget, som de ikke lige havde regnet med.

»Vi stod der i sne og slud og fangede alt muligt forskelligt og pludselig var der bare granater på,« fortæller han til B.T.

»Først tænkte jeg bare wow og smed den fra mig. Man bliver jo helt paf og jeg skulle lige kigge en ekstra gang for at se, om det nu var det, jeg troede det var,« fortæller han videre.

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

»Der kørte en masse tanker gennem hovedet, hvor jeg tænkte, om de var farlige?«

Jesper Reinback fandt i alt ti granater og kontaktede derefter politiet, som sendte en patrulje ud.

De kunne rigtig nok konstatere, at der var tale om granater.

»Det er rigtigt, at vi har været til stede derude i dag, hvor vi har fundet ti styks mortérgranater. Derfor kontaktede vi Ammunitionsydryndningstjenesten, EOD, som har taget sig af dem,« fortæller Michael Skræddergaard, vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

Og det er ikke første gang, der er blevet fundet granater i området.

Så sent som fredag var politiet og EOD til stede i samme område.

Her kom en forbipasserende nemlig forbi, hvor personen fandt 20-25 styks granater liggende ved søbredden.

»Her blev granaterne bortsprængt i en grusgrav i nærheden,« oplyser Michael Skræddergaard.