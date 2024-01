Han investerede lige over en halv million kroner i 'Løvens hule'-selskabet – nu siger Jesper Buch farvel.

Uden at få en krone med sig.

Sådan bekræfter serieinvestoren selv over for Finans.dk.

Det var tilbage i februar 2022, at de danske tv-seere kunne se Jesper Buch smide pengene efter Ildbordet i det populære DR-program.

Her er det en anden af de daværende løver, Jacob Risgaard, der ser nærmere på et produkt fra Ildbordet i tv-programmet. Foto: DR/ Per Arnesen Vis mere Her er det en anden af de daværende løver, Jacob Risgaard, der ser nærmere på et produkt fra Ildbordet i tv-programmet. Foto: DR/ Per Arnesen

Helt præcist 550.000 kroner endte investeringen med at være på for 15 procent af virksomheden.

Succesen er dog udeblevet og seneste regnskab har ifølge Finans.dk givet et mindre underskud.

Jesper Buch vurderer, at det har været en svær tid, hvor folk »holder mere på pengene«.

»Så syntes jeg, det var min tur til at sende min andel tilbage, så de fik en mulighed for at få pengene hjem på et eller andet tidspunkt,« siger Jesper Buch til Finans.dk.