Den østrigske forbrugerorganisation VSV har på vegne af et stort antal skiturister indgivet anmeldelse mod 12 personer og instanser for ikke at have informeret tilstrækkeligt om udbruddet af Covid-19.

Det skriver det østrigske medie Online Focus. Ifølge TV2 er der 63 danskere blandt anmelderne.

Anmeldelsen er indgivet mod delstaten Tyrol, Tyrols guvenør, Günther Platter, borgmestrene i Ischgl og Sölden, et skiselskab, et selskab, der driver skilifte samt ejerne af flere afterskibarer, oplyser TV2.

B.T. har tidligere talt med flere danskere, der er blevet syge efter at have opholdt sig i de østrigske skisportsområder.

En bartender på den velbesøgte afterski-bar Kitzloch i Ischgl regnes for at være Østrigs 'patient nul'. Foto: JAKOB GRUBER

Jes og Dorte Pærregaard fra Næstved har tidligere fortalt til B.T., at de afbrød en ferie i Ischgl på grund af udbruddet af Corona.

Da de tog afsted, vidste de intet om, at der var Corona i området, men da de ankom til skisportsstedet 7. marts lå ejeren af deres pensionat syg oven på og var testet postitiv for Corona.

»Jeg synes virkelig, der har været misinformation hele vejen rundt. Det er sådan noget, der irriterer mig. Jeg kan ikke snuppe det,« har Dorte Pærregaard tidligere udtalt til B.T.

Jes Pærregaard oplyser i dag, at parret har udfyldt en række formularer med henblik på at indgive anmeldelse.

Ægteparret Jes og Pærregaard fra Næstved var begge syge, da de kom hjem efter kun tre dage påskitur i Ischgl, der lyhurtigt var blevet corona-centrum. Foto: Privat

Efter hjemkomsten til Danmark blev de begge syge med symptomer, der minder om Corona, men de blev aldrig testet for covid-19.

»Jeg håber, at jeg kan blive testet nu, hvor der er oprettet et testcenter i Næstved, for jeg vil gerne vide, om jeg har dannet antistoffer,« siger Jes Pærregaard.

Ifølge Verbraucherschutzverein (VSV) står 4.500 europæiske turister står bag anmeldelsen, og altså her i blandt 63 danskere.

54-årige Jens Rasmussen er også blandt sagsøgerne. I uge 11 tog han med sin hustru på skiferie i Tyrol, men kort efter ankomsten blev de begge smittet med det, der formentlig var corona.

Tyrols guvenør Gunther Platter fotograferet i 2008, da han var indenrigsminister. Foto: HRVOJE POLAN

De valgte at afbryde ferien og køre retur til Danmark. På det tidspunkt undlod de lokale myndigheder i Tyrol stadig at advare skituristerne.

»Det var fordækt, at de bevidst holdt skjult, at der var en stor smitterisiko for corona i området. Bare ved mistanken burde de være gået ind og lukke ned. Det var ret tydeligt, at de skævede mere til økonomien, og derfor fortjener de én over snuden,« har Jens Rasmussen tidligere sagt til B.T.

VSV mener, at de østrigske myndigheder og forretningsdrivende har tilbageholdt information om udbruddet af Covid-19 i Tyrol og dermed sat egne økonomiske interesser over verdenssundheden.

En tredje dansker, der blev smittet i Tyrol, var Jenni Carlend, der som en af de første danskere blev sat i hjemmekarantæne.

Jenni Carlend fra Herlev fik coronavirus under en skitur i østrigske Ischgl. Foto: Privatfoto

Hun mener, at være blevet smittet gennem en fløjte hun fik af en bartender.

»Vi bestilte 100 shots, og så kommer bartenderne ind med fløjter og stjernekastere. Jeg snuppede hurtigt en fløjte fra en af dem og løb rundt med den i munden en halv time,« fortæller hun.

Først flere dage senere fandt hun ud af, at alle bartenderne var testet positiv for coronavirus. Jenni Carlend har også indsendt en anmeldelse, men har ikke udfyldt de mange dokumenter på tysk, der blev sendt retur.

At tyrol var blevet et nyt epicenter for corona-virus blev kendt 5. marts, da Island erklærede Tyrol for et højrisikoområde. Det skete efter at der i februar var registreret flere tilfælde af covid-19 på et fly fra Østrig.