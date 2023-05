En af nyere tids mest omtalte danske MeToo-sager rykker nu ind i retssystemet.

Jes Dorph-Petersen har mandag stævnet advokat Yvonne Frederiksen, som i 2020 stod bag den advokatundersøgelse for TV 2, der fik ham fyret som studievært på kanalen.

Det skriver Weekendavisen, som er i besiddelse af stævningen. Den er indgivet af Jes Dorph-Petersens advokat Julie Stage.

Advokaten stævnes for at have udvist »groft ansvarspådragende adfærd« i undersøgelse af et indberettet overgreb mod daværende TV 2-praktikant Therese Philipsen, lyder det.

Hun afkræves en erstatning på i alt 1.639.508 kroner til Jes Dorph-Petersen for svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste og psykologbistand.

»Det er min klients opfattelse, at Yvonne Frederiksen i forbindelse med undersøgelsen har undertrykt åbenlyst relevante oplysninger og undladt at interviewe personer, der besed viden af afgørende betydning for den troværdighedsvurdering, som hun skulle foretage af hans og Therese Phillipsens forklaringer,« siger advokat Julie Stage til Weekendavisen.

