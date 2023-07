Tidligere TV 2-vært Jes Dorph-Petersen lancerer nu en indsamling for at finansiere sin retssag mod advokat Yvonne Frederiksen.

Indsamlingen hedder 'Støt Jes Dorph-Petersen' og er godkendt af Civilstyrelsen. Det kunne B.T. erfare mandag, inden Jes Dorph senere offentliggjorde det på sin Facebook-profil.

Jes Dorph har sagsøgt Yvonne Frederiksen for den undersøgelse, hun udførte for TV 2 i 2020, som resulterede i, at han mistede sit job på skærmen.

Advokatundersøgelsens resultat har 'medført en meget betydelig nedgang' i tv-værtens indkomst, skriver han på Facebook.

'Derfor har jeg oprettet en indsamling, der forhåbentlig kan dække nogle af mine sagsomkostninger.'

I forbindelse med advokatundersøgelsen blev Jes Dorph anklaget af tidligere TV 2-ansat Therese Philipsen for seksuelle krænkelser.

Det er Jes Dorphs opfattelse, at advokaten har 'undertrykt åbenlyst relevante oplysninger og undladt at interviewe personer, der besad viden af afgørende betydning for den troværdighedsvurdering, som hun skulle foretage af hans og Terese Philipsens forklaringer', har hans advokat Julie Stage tidligere sagt til Weekendavisen.

Jes Dorph kræver en erstatning på i alt 1.639.508 kroner for svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste og psykologbistand.

Jes Dorphs advokat, Julie Stage, har selv interviewet de personer, der ifølge hendes klient mangler i den oprindelige undersøgelse.

Det gælder blandt andre TV 2-korrespondent Rasmus Tantholdt, som har fortalt om en episode, der sætter relationen mellem Jes Dorph og Therese Philipsen i et anderledes lys end tidligere beskrevet.

B.T. har blandt andet spurgt den mangeårige tv-vært, hvorfor han ikke selv kan finansiere sin retssag, og hvor mange penge han mangler, men han har ikke ønsket at kommentere hverken indsamlingen eller retssagen.