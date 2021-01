Tirsdag kom det frem, at Jes Dorph-Petersen er blevet fyret fra TV 2 efter en intern undersøgelse på mediet. Nu fortæller Politiken, hvad der har været årsag til kanalens valg.

Det er ifølge advokat Yvonne Frederiksen fra Norrbom Vinding, der har stået for undersøgelsen, to episoder fra 2001 og 2003, som er udslagsgivende. I Politiken bringer man en gengivelse af de to beretninger fra to tidligere journalistpraktikanter.

Ifølge den første daværende journalistpraktikant, der i 2001 var i midten af 20'erne, skulle en mandlig kollega have inviteret hende hjem til Jes Dorph-Petersen. Hun havde troet, der var flere til stede hos tv-værten, men da hun ankom, var det bare de tre.

Mens de tre talte sammen havde Dorph-Petersen ifølge praktikanten pludselig kigget på hende og uden varsel holdt hende for munden og presset hende ned på en briks. Dernæst havde han givet hende en lussing, og hun havde undret sig over, hvorfor han ikke kyssede hende, hvis han kunne lide hende.

Kvinden har fortalt, at hun havde set kollegaen forlade rummet og dernæst tænkte hun, at det var bedst, at hun hav op og ikke gjorde modstand. Dorph-Petersen tiltvang sig ifølge kvindens forklaring så sex med hende. Efter episoden røg de en cigaret og talte sammen.

»Min hjerne eksploderer. De anklager mig for noget alvorligt, som ligger 20 år tilbage, og som jeg ved er løgn. Det kunne jeg aldrig finde på. Sådan er jeg ikke. Det er simpelthen en opfundet historie. Hvorfor hun finder på det, har jeg ikke noget svar på, men jeg ved, at det der ikke er sket,« svarer Dorph-Petersen på anklagerne.

Noget tid efter havde Dorph-Petersen og kvinden frivillig sex og senere lånte kvinden og hendes kæreste tv-værtens lejlighed i Odense. Seks år senere spørger hun Dorph-Petersen, om han vil interviewe hende til et offentligt arrangement.

Den anden episode var i 2003. Her påstår en anden journalistpraktikant, der også var i midten af 20'erne dengang, at hun blev inviteret hjem i Dorph-Petersen lejlighed sammen med en tredje kollega. I løbet af aftenen skulle de to mænd havde lagt op til at have sex med hende ved at gøre sig tilnærmelser.

Hun fortæller, at hun hurtigt valgte at bakke ud af rummet og forlade Dorph-Petersens hjem. Begge kvinder mener ikke selv, at de lagde op til, at der skulle ske noget seksuelt.

Om episoden i 2003 siger Jes Dorph-Petersen, at han ikke selv kan huske episoden, men er ked af, hvis hun har oplevet den sådan.Han vil ikke bestride, hvis kvinden har oplevet det krænkende.