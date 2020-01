Frygten har over en lang periode spredt sig i den lille jyske landsby Bonnet på grund af en mand med det hårde øgenavn ‘Jernstangen’.

Mandag eftermiddag mødtes byens borgere til et møde for at komme frem til, hvordan de kan løse situationen.

B.T. har i den seneste tid beskrevet, hvordan en mandlig beboer i den lille landsby over længere tid har skabt utryghed ved at true borgere, kaste med jernstænger og vælte en kvinde af en cykel.

Men 'Jernstangen' er stadig ikke blevet stoppet, og det er derfor, borgerne mødtes.

Borgerne ønsker, at 'Jernstangen' først og fremmest bliver dømt for sine handlinger, men de ønsker samtidig også en løsning, der kan gøre, at borgerne i Bonnet og andre steder i landet ikke ender i en situation, hvor de skal gå og frygte for deres liv. Det fortæller Maria Kiesbye Damborg, der er en af borgerne i byen.

»Jeg synes, vi havde et meget konstruktivt møde, hvor vi fik snakket vores muligheder igennem. Vi ved, hvad vi skal gøre nu, og så må vi se, om det hjælper,« forklarer hun.

Hun har boet i Bonnet i mere end et år, og 'Jernstangen' har været et problem lige siden, hun flyttede ind. Hun er så træt af situationen, at alt bliver sat ind på at finde en løsning. Sådan har de andre borgere det også.

De er gået sammen med blandt andre folketingspolitikeren Dennis Flydtkjær fra Dansk Folkeparti, der også var til stede ved mødet mandag.

Han er en del af det første skridt i planen. De skal have kontakt til justitsminister Nick Hækkerup (S). Det er blevet forsøgt før uden held. B.T. har også kontaktet justitsministeren, som ikke ville forholde sig til sagen.

»Vi vil sætte os ned med Dennis og få skrevet et brev til justitsministeren. Vi ved, at han før har besvaret nabostrider, og det her er altså meget mere end det.«

»Det her er en situation, som berører alle borgere i byen. Det skal der gøres noget ved,« forklarer Maria Kiesbye Damborg.

Hun er godt klar over, at det er en lang proces at tage den gennem politikerne, men efter historien om 'Jernstangen' kom ud i offentligheden, har hun mærket, at det er et problem i mange andre byer i Danmark.

Mange har kontaktet hende med lignende historier, og hun forventer, at der kan være flere på vej. Derfor vil hun gerne løse problemet på sigt.

Maria Kiesbye Damborg. Foto: Jens Anton Havskov Vis mere Maria Kiesbye Damborg. Foto: Jens Anton Havskov

»Vi kæmper den her kamp for alles skyld, men det handler selvfølgelig også om os selv. Vi ved, at selv hvis 'Jernstangen' bliver dømt, så ejer han et hus i området. Så han vil komme tilbage.«

Har du også problemer med en nabo eller borger i din by, som politiet ikke gør noget ved? Så vil B.T. gerne høre fra dig. Skriv på sebj@bt.dk.

»Derfor skal vi finde ud af, hvad vi skal gøre, så vi kan komme af med utrygheden for altid,« siger Maria Kiesbye Damborg.

Mødet blev, som hun havde turde håbe på, men derudover er der ikke noget, som er ændret. Drømmen er stadig, at dagligdagen kan blive normal uden at skulle gå rundt og være nervøs.

»Vi er nødt til at lægge alt, hvad vi kan i det her. Jo mere opmærksomhed, vi kan få skabt om det, jo større er chancen måske for, at anklagemyndigheden kan få sagen øverst i bunken,« siger hun.

Episoderne med 'Jernstangen' kan ikke tælles på to hænder. Han har længe været en plage, og der er altså også en igangværende sag hos politiet.

Han har blandt andet været varetægtsfængslet i en meget kort periode, men sagen er ikke afsluttet.