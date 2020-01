Han har overfaldet sin genbo to gange. Han har truet og kastet med jernstænger. Han har væltet en kvinde af en cykel og slået hende på skulderen.

Og så har han chikaneret og truet adskillige andre af sine medborgere i den jyske landsby Bonnet.

Men, som B.T. i flere artikler har beskrevet, er den mandlige beboer endnu på fri fod og kan fortsætte med at sprede frygt i Bonnet.

Borgeren, der har fået tilnavnet 'Jernstangen', er blevet sigtet af politiet i en lang række tilfælde, men den første sag er endnu ikke kommet for retten, og derfor kan han altså stadig bevæge sig rundt i offentligheden.

Billede fra videoen, hvor den 50-årige mand har overfaldet Kirsten. Vis mere Billede fra videoen, hvor den 50-årige mand har overfaldet Kirsten.

Spørger man Dansk Folkepartis Dennis Flydtkjær, er det ganske enkelt uacceptabelt, at én mand terroriserer en hel landsby, og at en gruppe danskere ikke engang kan føle sig trygge i deres eget hjem.

Og lige præcis derfor skal folketingsmedlemmet mødes med en række af borgerne i Bonnet mandag eftermiddag klokken 16 for at blive klogere på, hvad man kan gøre for at løse situationen og samtidig give bedre muligheder for at undgå det i fremtiden.

»Jeg forventer at få nogen eksempler og en dialog omkring, hvad man kan gøre. Det her er selvfølgelig ikke acceptabelt, så vi skal finde en løsning. Man skal være tryg i sit hjem,« siger Dansk Folkeparti-politikeren.

B.T. har talt med flere borgere i Bonnet, der er kommet så langt ud, at de overvejer at fraflytte landsbyen, og de er alle enige om, at det er »fuldstændig vanvittigt«, at 'Jernstangen' ikke er blevet stoppet.

»Han har så længe taget en hel landsby som gidsler, og det går ikke over, før han er væk herfra. Men politiet synes åbenbart ikke, der skal gøres noget,« som en Bonnet-borger formulerede det.

Dennis Flydtkjær har desuden stillet et spørgsmål om nabostridigheder til justitsminister Nick Hækkerup, men han har endnu ikke svaret.

B.T. har ligeledes taget kontakt til Justitsministeriet for at stille justitsministeren spørgsmålet, hvorvidt det kan være rigtigt, at 'Jernstangen' fortsat kan færdes i landsbyen med alle sine sager, men han ønsker ikke at kommentere på sagen.