De himmelhøje elpriser preller af på Jeppe Guldbrandsen.

I 22 år har han spredt julelys i mørket, og selvom det er dyrt og tidskrævende, fastholder han traditionen for enhver pris.

»Det er en vigtigt tradition i byen og en stor glæde for mig, når folk kommer og kigger på det,« siger han til B.T.

Titusindvis af voksne og børn fra nær og fjern strømmer hvert år til den lille sydsjællandske by Karise for at opleve den spektakulære julebelysning på Jeppes hus, fortæller han.

Jeppe og konen har i årenes løb brugt cirka en halv million kroner på julepynt, og hvert år kommer der mere til. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg får rigtig mange positive reaktioner, især fra børnene. De kommer med sjove og søde kommentarer. Det er dejligt,« siger han.

Det hænder da også, at Jeppe Guldbrandsen indimellem må lægge ører til negative kommentarer.

De kommer primært fra folk, der går meget op i klimaet og er forarget over de mange julelys.

»Det rører mig ikke. Set i lyset af, hvor meget det bidrager til julestemningen, er det jo kun en dråbe i havet,« siger Jeppe Guldbrandsen.

Han og hustruen Hanne har i årenes løb brugt cirka en halv million kroner på julepynt.

I år forventer Jeppe Guldbrandsen at få en elregning på 10-12.000 kroner. Det er en tredobling i forhold til normalt. Men det går han ikke så meget op i.

Han er 66 år og lever af at køre med brød om natten for en bager. Måske han kan tage nogle flere vagter og tjene en ekstra skilling.

»Det finder vi ud af til den tid,« siger han.

Det tager cirka to måneder for Jeppe Guldbrandsen og hans hustru at pynte hele huset.

Jeppe står for udendørsoppyntningen, mens Hanne klarer det indendørs. Blandt andet skal der hænges 10.000 julekugler op i loftet.

Julebelysningen får lov til at lyse helt til nytårsaften, hvorefter det bliver slukket.