Flere fremtrædende politikere har i den seneste tid meddelt, at de overvejer at tage til Kyiv.

Ledere fra Polen, Tjekkiet og Slovenien har allerede været i Ukraine, og senest har EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen meddelt, at hun vil besøge præsident Zelenskyj i krigsramte Ukraine.

Men hvad med den danske udenrigsminister og danske topembedsmænd?

Den norske udenrigsminister, Anniken Huitfeldt, siger til NRK, at hun sammen med andre nordiske udenrigsministre overvejer at rejse til Kyiv for at mødes med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj. Og det må jo så derfor inkludere Danmark.

Derfor har B.T. spurgt Udenrigsministeriet, om Jeppe Kofod og regeringen har planer om at tage til Kyiv og vise flaget i denne svære tid.

I en mail til B.T. oplyser Udenrigsministeriet, at man ikke kommenterer på ministerrejser af sikkerhedsmæssige hensyn, men at man har fået en invitation til at komme til Ukraines hovedstad.

»Udenrigsministeriet kommenterer ikke overvejelser om ministerrejser eller konkrete planer af sikkerhedsmæssige hensyn,« skriver de og fortsætter:

»Udenrigsministeren er gennem sine samtaler med Dmytro Kuleba (Ukraines udenrigsminister, red.) blevet inviteret til at komme tilbage til Kyiv, når det vil kunne lade sig gøre, og denne mulighed ses der positivt på.«

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) besøger sammen med den danske ambassadør i Ukraine, Ole Egberg Mikkelsen, en bebyggelse for internt fordrevne i landsbyen Tserovani i Georgien og bliver modtaget af Nino Khurtsidze fra European Foundation, torsdag den 31. marts 2022. 2000 huse blev på dette sted opført under den russisk-georgiske krig i 2007 for at huse de mange tusinde internt fordrevne, der måtte forlade de besatte områder i Sydossetien. I dag bor der omkring 8000 mennesker i området, der er et af flere af sin slags. Udenrigsministeren besøger sammen med en gruppe folketingsmedlemmer Georgien og kontaktlinjen til de russisk-støttede besatte områder i Sydossetien. Besøget i landet har især fokus på den danske støtte til Georgiens suverænitet og stabilitet.. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix)

Det vil siges, at Jeppe Kofod er blevet inviteret til Kyiv, men man afventer en mulighed for at komme ind i landet. Der bliver dog på intet tidspunkt i mailen afvist, at man har planer om at tage afsted.

Jeppe Kofod var i Ukraine kort før krigens udbrud. Det var tilbage i januar, hvor han blandt andet besøgte den ukrainske by Pisky ved kontaktlinjen i det østlige Ukraine.

27. januar var den ukrainske udenrigsminister, Dmytro Kuleba, ligeledes på officielt besøg i Danmark.