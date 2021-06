Man skulle tro, at man var herre i eget hus.

Men det er ikke tilfældet, hvis man skriver sit virksomhedsnavn på en mark, hvor andre kan se.

Det fortæller Jeppe Ugilt Hansen, der ejer Volstrup Golf.

Han har valgt at skrive 'Volstrup Golf' ind i græsplænen.

»Det er en overordentlig rigid fortolkning af reglerne. Jeg fik brev fra Vejdirektoratet om, at jeg ikke måtte opsætte plakater, afbildninger, fritstående skilte og lysreklamer eller andre anordninger i reklameøjemed,« siger han til B.T.

Historien blev først beskrevet af TV 2 Nord, der har talt med Niels Aggerholm, der er afdelingsleder i Vejdirektoratet.

»Det er klart, at vi skal sætte grænsen et sted, for ellers risikerer vi, at der kommer tilstande som på de sydeuropæiske landeveje, og det ønsker vi ikke,« siger afdelingslederen.

Jeppe Hansen forsøgte efter første brev at gå i dialog med Vejdirektoratet. I øjeblikket er navnet skrevet ved, at man har klippet græsset i bogstaver.

På andre golfbaner har man brugt blomsterbede eller hække, men Vejdirektoratet sendte blot et brev tilbage om, at reklamen skulle fjernes.

»Jeg håber da, at de vil indgå i en dialog nu. Men jeg synes, at det er helt grotesk, at det bliver sammenlignet med 'sydeuropæiske' tilstande.«

»Selvfølgelig skal vi ikke have et kæmpe neonskilt. Jeg har ikke fået en eneste dårlig tilbagemelding på skiltet,« siger Jeppe Ugilt Hansen.

Ideen til skiltet kom netop som inspration fra andre golfbaner.

Bogstaverne er skrevet på golfklubbens 'signaturhul', hvorfor de også skal fungere som en lille attraktion i sig selv.

I artiklen på TV 2 Nord fortæller Niels Aggerholm, at de er villige til at indgå dialog, men også, at de føler, at de allerede har gjort det.