En enkelt kæde med 150 glødepærer i en lille busk ude på gårdspladsen startede det hele. I dag er det et sand juleeventur at opleve Jeppe Albæk Guldbrandsens næsten helt almindelige hus på en villavej i Karise.

På gårdspladsen står mindst én oppustelig julemand og byder de mange besøgende velkommen til et helt særligt juleland, mens små stier af julelys viser dig videre ind i haven, hvor hvert et træ og hver en busk er lyst op i forskellige farver.

Jeppe Albæk Guldbrandsen og konen Hannes hus er pytet til randen med skulpturer, lys og elektriske tingester, der sprøjter med kunstigt sne. Også indenfor. Her hænger 10.000 julekugler i alle tænkelige former og farver ned fra loftet, og ikke en eneste overflade er blevet snydt for en snemand eller en nisse.

»Jeg er juletosset. Vi lyser den mørke tid op og skaber meget glæde i byen og hos andre mennesker,« siger 64-årige Jeppe Albæk Guldbrandsen, der sammen med konen hvert år pynter op i små syv uger.

Jeppe står for udendørs oppyntningen, mens Hanne klarer det indendørs. Foto: Bax Lindhardt

Parret er så juletosset, at de hvert år tager til Prag i Tjekkiet for at bruge op imod 15.000 kroner på nyt julegrej.

»De har mange flere ting til en helt anden pris. Vi har ikke kunnet i år, men ellers tager vi derned hver november. I år er vi blevet nødt til at bestille over nettet. Jeg har købt et stort oppusteligt tog, hvor der sidder en mus og en pingvin på, og så en oppustelig motorcykel med en julemand og en pingvin på. De står midt i gården.«

Efter 22 år er Jeppe Albæk Guldbrandsen og Hanne nu oppe på 250.000 udendørs julelys, 10.000 julekugler og ikke mindst en elregning for december, der er 3000 kroner højere end normalt. Og det hele vokser stadig.

Hverken Jeppe Albæk Guldbrandsen eller Hanne har nemlig tænkt sig at stoppe.

I loftet hænger der 10.000 julekugler. Foto: Bax Lindhardt

»Vi nyder det begge to, ellers kunne vi jo nok blive uvenner, hvis det kun var den ene af os, der var juletosset.«

Tanken, om at han en dag er blevet for gammel og ikke længere kan klare at pynte op, er ikke til at overskue for Jeppe Albæk Guldbrandsen. Han trøster sig dog ved, at sønnike tager over.

»Han gør lige som mig, nogenlunde lige så meget. Vi bor kun 700 meter fra hinanden,« siger Jeppe Albæk Guldbrandsen.

Det er dog ikke kun Jeppe Albæk Guldbrandsen og konen, der nyder de mange julelys. Hvert år kommer cirka 30.000 gæster forbi for at se oppyntningen. Cirka halvdelen af dem får også en tur indenfor. Og i år har Jeppe Albæk Guldbrandsen og Hanne fundet på en ny juletradition til de mange gæster.

250.000 julelys i forskellige farver pynter huset i Karise. Foto: Bax Lindhardt

»Normalt skriver gæsterne i en gæstebog, men nu skal de skrive navn og dato på en upyntet julekugle, som bliver hængt op i loftet,« fortæller Jeppe Albæk Guldbrandsen.

Selvom vi i år holder jul midt i en coronapandemi, er gæsterne stadig velkomne. Og folk er også velkommen til at komme indenfor. Om de bærer mundbind er op til dem selv, bare der ikke er mere end 10 ad gangen.