Jensens Bøfhus bliver lige nu bombarderet med dårlige anmeldelser på Trustpilot.

Det er dog ikke maden, der vækker folks vrede.

I restaurantkædens ejerkreds sidder den for tiden meget upopulære milliardær Torben Østergaard-Nielsen, der er manden bag selskabet Nordic Waste.

Forleden begærede selskabet sig konkurs og fritog sig selv for ansvar i forbindelse med det miljøskadelige jordskred, der er sket på Nordic Wastes grund. Nu har danskerne tilsyneladende fundet en anden måde at ramme milliardæren på.

Én bruger blandt mange, der giver kæden én stjerne på Trustpilot, skriver:

»Måske skulle jeg spise hos jer og stikke af fra regningen, nøjagtig som hvad Torben Østergaard Nielsen har gjort. Stikke af fra ansvaret.«

En anden giver én stjerne med denne begrundelse:

»Manglende ansvarsfornemmelse i den ejerkreds.«

I et viralt opslag på sociale medie opfordres der til boykot af en række virksomheder som milliardæren har en andel i. Herunder Jensens Bøfhus.

Men nu er det blevet nok for restaurantkædens direktør, Anders Engdahl, der fortæller, at man har oplevet en stigning i negative henvendelser efter Nordic Waste-sagen begyndte at rulle.

»Jensens Bøfhus er et selvstændigt selskab med flere ejere, og vi bestræber os på at give vores kunder en god oplevelse hver dag. Vi har intet med Nordic Waste-sagen at gøre og er derfor heller ikke part i sagen. Vi kan derfor heller ikke forholde os til kritikken,« skriver direktøren i en pressemeddelelse.

Og så deler han en bøn om, at man ikke retter kritikken af Torben Østergaard-Nielsen og Nordic Waste mod personalet i restauranterne.

»De har, om nogen, ikke en andel i denne sag,« afslutter Anders Engdahl.