54-årige Jens Poulsen har været i Dubai i forbindelse med sit arbejde. På hjemrejsen mod Danmark blev han både testet for coronavirus og lod sig isolere to døgn under mellemlandingen i Tyrkiet.

Jens Poulsen tog altså alle forholdsregler for at undgå at slæbe coronasmitte med ind i Danmark - men da han landede i Københavns Lufthavn var det ligegyldigt.

Personer med dansk statsborgerskab skal nemlig ikke vise en negativ coronatest, når de lander i en dansk lufthavn, og det mener Jens Poulsen er langt ude:

»Jeg var overbevist om, at når jeg kom fra et højrisikoland, så skulle jeg vise en test, men folk er skide ligeglade i Danmark. Jeg kommer fra et højrisikoland, og så får vi bare lov at vælte ind i landet. Det er dybt til grin,« siger Jens Poulsen.

Testkrav- og anbefalinger om test i forbindelse med indrejse Personer med bopæl i lande uden for EU- og Schengenlandene samt Storbritannien skal i forbindelse med visse indrejseformål kunne fremvise en negativ COVID-19-test taget maksimalt 72 timer før indrejsen. Det gælder også personer, som indrejser fra lukkede grænselandsregioner og som ikke indrejser med et anerkendelsesværdigt formål.

Personer med bopæl uden for EU- og Schengenlandene samt Storbritannien, der er omfattet af kravet om test, skal – såfremt de ikke kan fremvise en negativ COVID-19 test foretaget senest 72 timer før indrejse – udfylde en erklæring, hvori de tilkendegiver, at de vil blive testet senest 24 timer efter indrejse i Danmark samt gå i 48 timers selvisolation efter at være blevet testet. Såfremt testen er positiv, erklærer de indrejsende at ville gå i selvisolation i 7 dage, hvis de ikke har symptomer, eller 48 timer efter man er symptomfri.

Øvrige indrejsende i Danmark kan i forbindelse med deres indrejse blive opfordret til/få et tilbud om at blive testet for COVID-19 i en teststation beliggende ved grænseovergangen eller i lufthavnen. Kilde: Politi.dk

»Jeg synes jo, det er et simpelt krav at stille, at for at komme ind i landet, så skal du fremvise en coronatest. Det er en lille ting, men som jeg ser det, ville det have en enorm effekt. Jeg er så frustreret og gal.«

Efter at være landet i Københavns Lufthavn ville Jens Poulsen gerne have taget endnu en coronatest ved lufthavnens testcenter. Her kan man frivilligt blive testet, men da Jens Poulsen nåede til testcentret, var der lang udsigt til at blive testet.

Der var nemlig næsten tre timers ventetid på at blive testet.

»Det kan folk med børn jo for eksempel ikke stå og vente på. Der var mange, der måtte forlade køen, fordi det simpelthen tog for lang tid. Det er jo en joke,« siger Jens Poulsen.

Jens Poulsen valgte at blive i køen og vente den tid, det tog, for at få testen. Nu er han i selvvalgt isolation på et hotel nær lufthavnen, indtil han selv er sikker på, at resultatet af hans test er negativt.

Det er Region Hovedstaden, man skal tale med, hvis man vil have svar på, hvorfor der er så lang ventetid i lufthavnen for at få foretaget en test.

»Region Hovedstaden er klar over, at der kan opstå kødannelse ved testcentret i lufthavne, når flere fly lander på samme tid. Derfor er vi ved at udbygge testcentret, så kapaciteten bliver fordoblet fra mandag den 14. september, og vi kan gennemføre op til 5000 test dagligt,« skriver de i et mailsvar til B.T.

»Udover det, arbejder vi løbende på at forbedre flow og skiltning. Danske rejsende har desuden mulighed for at bestille tid i et af de andre testcentre, hvis man ikke ønsker at vente.«

Det er ikke første gang, at testcentret i Københavns Lufthavn møder kritik.

Fredag kritiserede De Konservatives Mai Mercado på Twitter, at indrejsende oplevede en times ventetid på coronatest i Københavns Lufthavn.

»Alt for mange vender om og giver op. Det setup holder ikke,« skrev hun da.