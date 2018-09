Fakta ‘Puttemiddage’ på de nordsjællandske gymnasier.

Ved du noget om 'puttemiddage' på danske gymnasier, som B.T. ikke har bragt? Eller har du været tæt på traditionerne? Så skriv til journalist Sebastian Bjerring Jensen på sebj@bt.dk.

B.T. har bragt en lang række artikler om de såkaldte ‘puttemiddage’ på flere nordsjælllandske gymnasier, hvor de nye elever udvælges til en fest eller middag af de ældste elever.

De unge piger og drenge vurderes ud fra deres udseende, og i nogle tilfælde skal de gennem auditions, hvor de skal udføre en række grænseoverskridende udfordringer.

Det skete blandt andet for 17-årige Anja Leighton, der i 2016 skulle kysse med sin veninde og dyste om at tage den andens bh af på tid, mens andre piger skulle stikke en agurk ned i halsen og slikke flødeskum fra en afklædt dreng.

De piger, der var heldige og kom igennem nåleøjet, skulle efterfølgende servere for drengene fra tredje årgang, og det var iført en på forhånd bestemt dresscode med blandt andet rødt undertøj. Efter B.T.s afsløringer af ritualerne på Rungsted Gymnasiet er årets middag blevet aflyst.

B.T. har også bragt billedet af en invitation til en ‘drengemiddag’ fra Lyngby Handelsgymnasium Knord, hvor de unge piger blev bedt om at have “ingen hår på kussen”. Kort efter sendte rektoren en række drenge hjemme med en skriftlig partshøring.

Derudover har både ligestillings- og undervisningsministeren været ude at tage afstand fra traditionerne og understreget, at det er et vigtigt fokusområde for dem.