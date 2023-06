»Den måde bilerne kører, skaber en voldsom utryghed.«

Sådan lyder det fra Jens Peter Hansen, der er formand for Cyklistforbundet og medlem af Randers Byråd for Venstre.

Han har en måler på sit cykelstyr, som måler afstanden til forbipasserende, og mange af dem er alt for tæt på.

»Det gør, at der er en del mennesker, som ikke ønsker at cykle længere. Det holder ikke, når vi vil være verdens bedste cykelnation,« siger han.

Foto: Privat

Jens Peter Hansen har derfor et stort ønske, han sender fra Randers Byråd til Christiansborg.

Han vil gerne have indført et afstandskrav, så bilister skal holde mindst halvanden meters afstand til cyklister, når de overhaler.

»Når man som cyklist bliver overhalet af en bil med en afstand på halvanden eller to meter, føler man sig ikke utryg,« siger han og tilføjer:

»Det er, når de kommer tættere på, og man mærker suset. Det gør, at man lader være med at cykle.«

Han oplyser, at der i Tyskland er krav om afstand på to meter, når bilister overhaler cyklist på landevejen.

B.T. forsøger at få en kommentar fra transportminister Thomas Danielsen (V).