Han skulle have været Mogens Amdi Petersens banemand.

»I to år lavede jeg ikke andet både nat og dag,« siger Jens Kaasgaard, pensioneret politidirektør.

Jens Kaasgaard stod i spidsen for efterforskningen af Mogens Amdi Petersen og Tvind i start-nullerne. En opgave, der førte til anholdelse af Tvind-lederen i 2002 og siden udlevering til Danmark efterfulgt af byretssagen i 2006.

B.T. er inviteret indenfor i hans hjem i Holstebro. Anledningen er de helt nye optagelser af Mogens Amdi Petersen fra byen Ensenada i Mexico, som B.T. er kommet i besiddelse af.

Jens Kaasgaard kunne have fældet Mogens Amdi Petersen. Men det lykkedes ikke. Foto: Mikkel Eskelund

Hans reaktion på den nye video af Mogens Amdi Petersen vender vi tilbage til.

I dag har han haft 14 år til at fordøje resultatet af byretssagen. At han aldrig blev Amdi Petersens banemand.

I 2006 kunne syv ud af otte ledende Tvind-folk – herunder Mogens Amdi Petersen – forlade byretten med smil på læben. Frikendt for anklager om skattesvindel og underslæb. Mogens Amdi Petersen havde på daværende tidspunkt siddet varetægtsfængslet 11 måneder i USA og Danmark.

Er Amdi skyldig i skattesvindel?

»Hvis ikke man selv tror, at han er skyldig, så er det lige før, at det er strafbart i sig selv at have ansvaret for, at en mand sidder varetægtsfængslet så længe. Selvfølgelig tror jeg, at manden er skyldig. Ellers skulle sagen aldrig have været rejst,« siger han.

Jens Kaasgaard byder på kaffe og rundstykker med ost i sit gule parcelhus tæt på centrum af Holstebro.

Han gik på pension i marts i år efter 43 år i politiet – senest som direktør i Midt- og Vestjyllands Politi. Tidligere hed det bare politimester.

Efter et langt liv i politiet står Amdi-sagen tilbage som den absolut største sag for Jens Kaasgaard. Ikke mindst målt i interesse fra medierne. Han fortæller, at han i en periode skulle håndtere 50 opkald fra journalister om dagen.

Mogens Amdi Petersen på indkøb i byen Ensenada, Mexico, i oktober 2019. Til højre er det en af hans trofaste støtter, Marlene Gunst. Foto: Thomas Vann Altheimer

Han har også to mapper med avisudklip, så han ikke glemmer Amdi-tiden. Han bladrer i aviserne og finder Jyllands-Postens forside fra 2001. Det er den, hvor avisen finder ud af, at Mogens Amdi Petersen efter 22 år i skjul opholder sig i en luksuslejlighed på Fisher Island uden for Miami. Avisen har også fremskaffet et billede af Mogens Amdi Petersen.

Mogens Amdi Petersen står bag Tvind, der siden 1970 har opbygget et verdensomspændende imperium af skoler, opholdssteder og projekter i Danmark og i den tredje verden.

Jens Kaasgaard og politiet mente, at Tvinds ledelse – også kaldet Lærergruppen – i begyndelsen af 1990’erne kanaliserede penge fra Tvinds humanitære fond og gav dem til sig selv.

På papiret skulle pengene i fonden hjælpe de fattige i den tredje verden, og pengene var derfor fradragsberettigede. I stedet blev de skattefrie millioner brugt til blandt andet at finansiere Tvind-toppens luksusliv.

Blå bog: Jens Kaasgaard Født 6. december 1951. Gift med Astrid. Parret har to voksne børn og fire børnebørn. Cand. jur. fra Aarhus Universitet i 1977. 2006 -2020: Politidirektør for Midt- og Vestjyllands politi

1998-2006 Politimester i Holstebro

Efter byretsdommen forsvandt Mogens Amdi Petersen og flere Tvind-topfolk ud af landet.

Endnu har det ikke været muligt at gennemføre en landsretssag. Det er synd, mener Jens Kaasgaard.

Synd for Mogens Amdi Petersen, der på daværende tidspunkt var 67 år gammel.

»Jeg synes, det er synd, at Mogens Amdi Petersen ikke tog opgøret dengang. Det er dårlig rådgivning fra hans advokaters side. Han havde siddet 11 måneder i varetægtsfængsel og var allerede oppe i årene. Han havde næppe fået en stor straf, hvis han havde taget retssagen og var blevet dømt i landsretten,« siger Jens Kaasgaard.

I forgrunden Marlene Gunst, som spiller en central i Tvind-imperiet. I baggrunden er det Mogens Amdi Petersen. Foto: Thomas Vann Altheimer

Tror du nogensinde, at vi får et endeligt retsopgør med Mogens Amdi Petersen?

»Nej, det tror jeg ikke nu. Jeg tror, at han er så langt oppe i årene, at han ikke vil tilbage til Danmark. Jeg tror ikke, at man kan nå det,« siger han.

B.T. viser også Jens Kaasgaard helt nye optagelser af Mogens Amdi Petersen fra et supermarked i byen Ensenada i Mexico.

»Det er tæt på, det må jeg sige. Han er blevet ældre. Det er vi allesammen. Det må være en underlige tilværelse. Jeg troede faktisk ikke, at han kom uden for sit eget område, men det gør han så og handler lidt,« siger han.

73-årige Ruth Sejerøe-Olsen følger stadig Tvind-stifter Mogens Amdi Petersen. Foto: Thomas Vann Altheimer

Han bemærker også de to kvinder i sekvensen: Marlene Gunst og Ruth Sejerøe-Olsen, der også er ledende figurer i Tvind.

»Det er klart, de holder stadig kernen i Tvind sammen og styrer deres imperium derfra,« siger Jens Kaasgaard.