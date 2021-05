Jens Jakob Uhrenholt har gjort det mange gange før. Bevæget sig ind i gepardburet i Ree Park.

Men 23. april endte det helt galt, da han trådte ind i buret.

Pludselig blev han overfaldet af en gepard.

»Den går til angreb på mig og bider sig fast. Jeg skreg af smerte, for det gjorde afsindigt ondt. Uanset hvad jeg gjorde, gav den ikke slip,« fortæller dyrepasseren Jens Jakob Uhrenholt til Fagbladet 3F.

Skader på benet af Jens Jakob Uhrenholt. Foto: Privat

Geparden får revet og bidt Jens Jakob på arme, skulder og ben, inden en kollega, der også var inde i buret, kom til undsætning og fik trukket Jens Jakob ud af buret, før det gik helt galt.

Efterfølgende blev han hentet i ambulance og kørt på hospitalet, hvor han blev syet og modtog antibiotika.

Til Fagbladet 3F fortæller direktør i Ree Park Jesper Stagegaard, at man nu ændrer procedure i parken, så rovdyrene fremover skal sluses ind i et andet rum, før dyrepasserne må bevæge sin i buret.

Han understreger også, at der aldrig er sket noget lignende i de 18 år, de har haft geparder i Ree Park.

Jens Jakob Uhrenholt er trods angrebet allerede på arbejde igen, og han synes, det er betryggende, at han ikke skal ind til geparderne igen.

Karsten Ree, der ejer Ree Park, fortæller til B.T., at han blev lidt forbavset over at høre, at hændelsen var sket.

»Selvfølgelig blev jeg overrasket over at høre det. Det plejer normalt ikke at være et problem med geparderne, normalt springer de ikke på folk. Jeg havde ikke i min vildeste fantasi troet, at det kunne ske,« siger Karsten Ree.

Han slår dog fast, at han ikke kender alle detaljer om, hvordan hændelsen er sket. Nyheden har dog ikke gjort Karsten Ree bange for geparderne.

ARKIVFOTO. Rigmanden Karsten Ree ser frem til, at hans dyrepark igen kan åbne. Scanpix 2017. Foto: Torkil Adsersen

»Det er mit favoritdyr. Den her hændelse kommer ikke til at afholde mig for at gå ind til dem igen, næste gang jeg kommer forbi.«

B.T. har været i kontakt med Jens Jakob Uhrenholt, men han har ikke ønsket at kommentere hændelsen yderligere.

Ree Park ligger ved Ebeltoft på Djursland og har et totalareal på 125 hektar. Karsten Ree overtog parken i 2006.